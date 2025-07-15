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    救1株算1株！丹娜絲重創蘭花產業 2.5小時損失逾20億

    蘭花培育期需2年，且對環境條件要求嚴苛。（記者王姝琇攝）

    蘭花培育期需2年，且對環境條件要求嚴苛。（記者王姝琇攝）

    2025/07/15 19:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，尤其登陸時強風大雨橫掃溪北地區，2.5小時即造成蘭花產業逾20億元損失。由於蘭花才剛遭受美國關稅、匯率影響，部分產量盼仰賴內銷解套，如今又遭受颱風重創，整個產業鏈叫苦連天！

    台灣蘭花生物科技園區理事長戴成文指出，丹娜絲登陸2.5小時造成蘭花產業逾20億損失，北門牛記蘭園因處於迎風面，約5公頃溫室幾乎全毀、苗株嚴重受損，損失初估超過1億元；此次颱風更造成整個產業鏈受損，恐出現產業衰退或停滯。

    台灣為重要蘭花品種育種與組培中心，台南市尤為重鎮。戴成文表示，目前整個蘭花產業鏈要面對包括美國關稅、匯率及颱風災損，還有在地受災戶重建家園的4大壓力，盼政府協助重新站起來的機會，讓聞名世界的蘭花產業儘速恢復生機。他也提到，蘭花恐會出現短期缺貨、價格波動等狀況，無論國內、外市場，預估大概都要1.5年時間才能逐漸恢復正常。

    世茂農業生技副總經理李佳家說，蘭花培育需2年且環境條件嚴苛，周轉率慢、庫存與資金壓力大，這次風災溫室被吹毀及相關設備受損，苗株遇水提高濕度，發電機沒有啟動室內溫度上升，導致軟莖、葉子軟腐、灰黴等，尤其以濱海地區最為嚴重，因會相互傳染只能忍痛丟棄，有些都已經培育超過1.5年，眼看就能換錢全都沒了，「目前能救一株算一株」。

    最下游的花卉業者也感受到搶花、漲價等狀況，售價估約將漲2成。台南市葬儀商業同業公會理事陳冠宏說，蘭花在台灣用於殯葬業需求量大，蘭園幾乎都在南台灣，災損較少也需數百萬重建，此次風災過後發現，因上游蘭園毀損，蘭花開始缺貨，又以色花最缺，花開程度或朵數也不好掌握。

    戴成文說，不只內銷，外銷蘭花恐也會出現花況不佳等情形，要面對的是整個蘭花產業鏈，以至於全球市場的重大挑戰。

    北門牛記蘭園受災嚴重損失高達1億元。（台南市政府提供）

    北門牛記蘭園受災嚴重損失高達1億元。（台南市政府提供）

    蘭花苗株遇水軟腐須淘汰，付出1年半心血全沒了。（記者王姝琇攝）

    蘭花苗株遇水軟腐須淘汰，付出1年半心血全沒了。（記者王姝琇攝）

    丹娜絲颱風重創台灣蘭花產業。（記者王姝琇攝）

    丹娜絲颱風重創台灣蘭花產業。（記者王姝琇攝）

    蘭花苗株遇水只能脫盆晾乾「救1株算1株」。（記者王姝琇攝）

    蘭花苗株遇水只能脫盆晾乾「救1株算1株」。（記者王姝琇攝）

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