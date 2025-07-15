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    10年培育1878名生力軍 屏東農業大學今開學

    第11屆屏東農業大學開學，屏東縣長周春米（左）贈送書包給學員，由班長侯克葳（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

    第11屆屏東農業大學開學，屏東縣長周春米（左）贈送書包給學員，由班長侯克葳（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/15 19:42

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣農業大學創立10年已培育1878位學員，今（15）日舉行第11屆開學典禮，縣長周春米化身一日班主任為新生加油打氣，期盼學員透過系統性的專業培訓，為屏東的農業大軍注入創新動能，厚植在地農業實力。

    屏東縣長周春米表示，今年報名人數非常踴躍，包括農業基礎班、動物科學班、水產養殖班、半島特色農業工作坊，共限額160名，各班都已超出限額，主辦單位還接到來自新北民眾，希望屏東農業大學到新北開課，代表辦學10年有成，今年特別開設新住民分班、在屏南半島及原鄉地區特別辦理特色農業工作坊，還有進階課程菁英班，期盼學員在兩個多月後都能有所收穫。

    第10屆畢業學長吳東祐8年前從澳洲返鄉種植木瓜，去年獲屏東南州雙瓜節冠軍，他勉勵學弟妹，「天氣會變、市場會變，阮只要做好準備就不怕變化」，很多事情無法改變，但能改變思維跟心態，「舊地圖到不了新大陸」，農業大學就像是一張新地圖，教大家走出自己的路。

    本屆農業基礎班班長侯克葳接手家中溫網室蝴蝶蘭，他表示，種蝴蝶蘭會遇到病蟲害問題，尤其現在溫度越來越高，想從農業大學學到實務跟經驗的結合，進而創新。

    今日課堂邀請台灣經濟研究院所長林維君專業授課，以「循環農業與綠趨勢」為主題，指出農業綠趨勢強調環保與節能，推動農業轉型，減少對環境影響。並說明土壤碳匯、農業資源循環應用等專業知識，降低資源浪費並提升生產效率，打造友善永續農業。

    最新一期的屏東縣農業大學今天開學。（記者羅欣貞攝）

    最新一期的屏東縣農業大學今天開學。（記者羅欣貞攝）

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