高齡駕駛事故釀行人死亡風險高2.44倍 學者：換照效果有限

台北醫學大學衛生福利政策研究中心15日辦研討會，討論高齡駕駛議題。左起為交通部公路局監理組副組長張耀輝、老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋、萬芳醫院高齡醫學科醫師吳芝穎、台北醫學大學傷害防治學研究所教授白志偉。（記者蔡昀容攝）

2025/07/15 19:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕高齡駕駛事故頻傳，台北醫學大學衛生福利政策研究中心今（15日）辦研討會，會中公布分析，實施高齡換照以來，75歲以上駕駛事故並無顯著下降，造成行人的死亡風險更是41至64歲族群的2.44倍。

北醫大傷害防治學研究所教授白志偉的研究團隊，分析2011至2023年逾42.6萬起汽車事故，顯示駕駛年齡越高，造成行人死亡風險越高，65至74歲駕駛每增1歲，風險就增4.5％，75歲以上則增11.3％。

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白志偉於研討會指出，高齡換照制度2017年實施以來成效有限，以65至74歲為例，從2018年每萬人口約170件機車、14件小客車事故，逐年上升至2022、2023年每萬人口約225件機車、17至18件小客車事故。他分析，長者繳回駕照後仍會使用運具，尤其偏鄉缺乏完善公共運輸，導致事故降不下來。

白志偉表示，國外換照制度效果同樣有限，但發現加強視力測驗有助降低事故率；台灣陽光強、白內障患者多，建議政府可加強視力篩檢。另也建議強化道路環境，例如路口設左轉時相，減少高齡駕駛左轉需判斷對向來車距離及速度的負擔。

萬芳醫院高齡醫學科醫師吳芝穎指出，高齡者夜視力、聽力、肌力、關節活動度、肢體協調能力下降，可能導致視野盲區擴大、反映延遲、誤踩油門等，肝腎功能下降也會減緩藥物代謝，易累積副作用，服用多重藥物也使副作用風險顯著上升。

因此，吳芝穎認為，駕駛風險分級管理不應以年齡為單一依據，而是納入健康、用藥、交通違規紀錄、行為評估等項目；也建議政府推出醫療與監理資訊整合平台，讓醫療現場能回報潛在不適駕風險。

「不要懸崖式放棄長者！」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，7成75歲以上長者保有自主能力，也有社交、社會服務需求，呼籲以實際狀態評估駕駛能力；此外，鄉村公共運輸使用率僅14.9％，盼政府整合跨部門資源，建立完善接駁系統，避免長者社交孤立與就醫障礙，也減輕下一代隨行照護負擔。

交通部表示，擬將高齡駕駛換照年齡，從75歲下修至70歲，並提高認知功能檢測難度，或增加實地訓練、教育講習課程等，預計8月下旬提出細部規劃。

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