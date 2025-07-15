南部青年志工前進台南麻豆 助老農清除文旦落果

青年志工穿著雨衣冒雨在文旦園中協助果農清除大堆落果。（和春文教基金會）

2025/07/15 19:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風重創南部，盛產文旦的台南麻豆，逾8成結果慘遭風雨擊落，教育部青年發展署發起「風雨柚你青年相助」行動，招募南部青年志工協助果農清除落果，今（15）日就有20多名志工冒雨投入果園環境整理工作，讓果農忍不住讚道「看到青年這麼熱心，真的很感動！」

由於文旦落果若不清除會腐爛發出異味，妨礙後續果園環境的維護，教育部青年署科長陳志豪表示，因在地果農皆為高齡者，無力及時迅速清除，因此青年署號召高澎、台南、雲嘉等南區3家青年志工中心，邀集青年志工發揮行動力，一同前往台南麻豆幫忙。

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承辦單位和春文教基金會主任呂綺修指出，在緊急號召下，今日有20多名青年志工穿著輕便雨衣，冒雨進行清除落果及果園環境整理和處理清運等工作，協助果農重建果園。

就讀育英護理系的青年志工顏嘉甄表示，昨天在網路上看到志工招募訊息，加上之前就有注意到新聞報導，很希望為農民盡一份心力。今天一踏進果園，看到滿地落果真的非常震驚，雖然一整天汗如雨下，但實際幫助農民伯伯整理果園，讓我覺得再累也值得。

就讀高雄高商的青年志工陳思瑄說，昨天下午看到同學轉發的志工招募訊息，馬上約同班同學李虹樺一起報名參加。今天一整天又蹲又走又搬，非常能體會農民務農的辛苦，也更感受到每一口食物的得來不易。

麻豆果農文洲伯感動地說，真的很感謝這群年輕人來幫忙，讓果園的落果可以儘早處理，減少病蟲害和後續損失。

青年志工不落人後，發揮力量前進台南麻豆幫助果農清理落果。（和春文教基金會）

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