為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南部青年志工前進台南麻豆 助老農清除文旦落果

    青年志工穿著雨衣冒雨在文旦園中協助果農清除大堆落果。（和春文教基金會）

    青年志工穿著雨衣冒雨在文旦園中協助果農清除大堆落果。（和春文教基金會）

    2025/07/15 19:23

    〔記者許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風重創南部，盛產文旦的台南麻豆，逾8成結果慘遭風雨擊落，教育部青年發展署發起「風雨柚你青年相助」行動，招募南部青年志工協助果農清除落果，今（15）日就有20多名志工冒雨投入果園環境整理工作，讓果農忍不住讚道「看到青年這麼熱心，真的很感動！」

    由於文旦落果若不清除會腐爛發出異味，妨礙後續果園環境的維護，教育部青年署科長陳志豪表示，因在地果農皆為高齡者，無力及時迅速清除，因此青年署號召高澎、台南、雲嘉等南區3家青年志工中心，邀集青年志工發揮行動力，一同前往台南麻豆幫忙。

    承辦單位和春文教基金會主任呂綺修指出，在緊急號召下，今日有20多名青年志工穿著輕便雨衣，冒雨進行清除落果及果園環境整理和處理清運等工作，協助果農重建果園。

    就讀育英護理系的青年志工顏嘉甄表示，昨天在網路上看到志工招募訊息，加上之前就有注意到新聞報導，很希望為農民盡一份心力。今天一踏進果園，看到滿地落果真的非常震驚，雖然一整天汗如雨下，但實際幫助農民伯伯整理果園，讓我覺得再累也值得。

    就讀高雄高商的青年志工陳思瑄說，昨天下午看到同學轉發的志工招募訊息，馬上約同班同學李虹樺一起報名參加。今天一整天又蹲又走又搬，非常能體會農民務農的辛苦，也更感受到每一口食物的得來不易。

    麻豆果農文洲伯感動地說，真的很感謝這群年輕人來幫忙，讓果園的落果可以儘早處理，減少病蟲害和後續損失。

    青年志工不落人後，發揮力量前進台南麻豆幫助果農清理落果。（和春文教基金會）

    青年志工不落人後，發揮力量前進台南麻豆幫助果農清理落果。（和春文教基金會）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播