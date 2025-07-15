苦尋26年 萬丹下蚶普庵壇喜迎董公祖返廟安座

董公祖副駕（右）返回萬丹鄉。（記者羅欣貞攝）

2025/07/15 19:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉厦北村下蚶普庵壇供奉的董公祖正、副駕兩尊神像，26年前被人請走，全村一度懸賞10萬元卻遍尋不著，今年終於在雲林尋得，信眾今（15）晨北上雲林接駕，近傍晚回到萬丹鄉，全庄居民歡喜鼓舞迎回神尊。

1999年4月董公祖神像在廟祝午休時，被不明人士請走，鄉親苦尋不著，直到今年5月在雲林古董商張大帥的貼文中，信眾再次見到神尊，張大帥了解神像來歷與信仰故事後深受感動，其父為雲林北港五福宮主委張事夏，歷經多次神蹟事件後，父子無償捐贈讓董公祖回到庄頭。

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過去在尋找神像的過程中，傳出祖師公降乩託示「我欲雲遊四海，毋須尋覓，時機一到，自會歸位。」，信眾選擇遵循指示等待。庄頭耆老也說，以前醫療不便，都是靠董公問神指藥，甚至以神威「割肉為藥引」救人，庇佑無數庄民，是鄉親心中的靠山，神尊返鄉意義重大。

今晨立委徐富癸和屏縣議員許展維、洪宗麒、萬丹鄉長李建霖、前鄉民代表會主席簡天屏、厦北村長郭宇誠、鄉民代表李天德、陳萬能，還有萬丹多間廟宇主委、執事人員，以及來自下蚶的宋江陣與5百位信眾，北上雲林北港扶朝五福宮，迎接約3百年的董公神正駕、約1百年歷史的副駕返鄉。

下午大批廈北村民齊聚庄頭，引頸等待神尊，近傍晚迎駕隊伍抵達，鞭炮煙火鳴放，鄉親齊聲恭迎董公祖回駕，下蚶普庵壇主委李春波主持團拜，安座儀式圓滿完成。信眾的堅持、團結與古董商的善念在地方傳為佳話。

迎回董公祖神尊，團拜祈福。（記者羅欣貞攝）

神轎今天近傍晚抵達萬丹鄉。（記者羅欣貞攝）

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