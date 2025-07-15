談加薪有訣竅！專家曝「3個」勝率翻倍眉角

專家提醒，薪資談判要選對時機、掌握流程與心態，才能爭取應得的待遇與尊重，示意圖。（資料照）

2025/07/15 21:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕物價居高不下，向主管開口加薪卻是不少上班族的心理難題。但專家提醒，薪資談判其實是一項可以練習的職場技能，選對時機、掌握流程與心態，反而能讓你在工作中，爭取應得的待遇與尊重。

《CNBC》報導，專精薪酬協商策略的顧問瓦倫泰恩（Kathryn Valentine）指出，即使員工已經做好市場研究、明確掌握薪資目標，第一次與主管談薪時，也很難立刻拍板定案。她表示，調薪談判往往是一段需要數週時間、多次會議與文件往來的過程，因此「耐心」與「持續追蹤」遠比一次對話更關鍵。

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瓦倫泰恩指出，多數人會選擇在年終績效評估時提出加薪申請，但那時企業預算早已拍板，往往無法及時反映員工貢獻。她建議，應提前展開對話，才能讓主管將調薪需求納入明年的規劃。同時，她也提醒，要避開主管情緒緊繃或工作壓力過大的時候，選擇你剛完成重要專案、主管情緒穩定的時機點，才更容易獲得正面回應。

在第1次會議中，不必急著談成結果，而應著重於建立談判基礎。瓦倫泰恩表示，主管多半需要與高層溝通，因此談判進程可能會拉長。建議在會議結束前確認下一次會議的時間，並以郵件紀錄討論重點，避免資訊遺漏導致協商中斷。她強調，成功的談判是雙方合作的過程，不是單方面的要求，懂得保持彈性與耐心，才有機會談出理想結果。

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