逾60長榮空服員控育嬰留停影響調薪 工會陳情促「1案1罰」

長榮航空被控違反性別平等工作法，後續又有逾60件申訴案陸續提出，桃園空服員職業工會15日到桃市府陳情，要求桃市府加速審理並落實「1案1罰」。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/15 19:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕長榮航空被控違反性別平等工作法，尤其將育嬰留職停薪列為不在職天數，影響員工調薪權益，目前已有2案申訴成功，資方被認定違法，後續再有64件申訴案陸續提出，桃園空服員職業工會今（15）日到桃市府陳情，要求桃市府加速審理並落實「1案1罰」，避免有包庇資方之嫌。

工會也向勞動局遞交陳情書，勞動條件科長羅浩芸表示，7月底將召開性別平等工作會進行案件審議，工會代表提出的訴求，將如實送交大會，並會依法、依程序作案件相關的釐清及認定，而去年有收到2件申訴案件，程序都已完成並做出處分，因資方提出訴願，勞動部日前駁回並維持原處分「違反性別平等工作法成立」。

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長榮航空回應，基於員工平等對待原則，員工年度薪資調整均依年度營運狀況，並綜合考量每位員工工作表現及年資做為客觀參考，不因育嬰留職停薪因素而有特別考量。

長榮航空表示，對於公司先前發生因年度薪資調整的爭議被裁處一事，已暫依主管機關意見作為2025年度薪資調整時的參考，並已通知2023、2024年度可能受影響的員工，將待行政、司法救濟結果進行相應處理，針對勞動部駁回公司訴願深表遺憾，後續將依法提起司法救濟，以維公司及所有同仁的權益。

桃園空服員職業工會提出的3大訴求，包括逾60位長榮航空空服員申訴因育嬰留職影響調薪，桃市府應加速審理、盡快依性別平等工作法認定公司違法且必須「一案一罰」；再者，勞動部訴願決定書認定育嬰留停影響調薪已違法，請長榮航空盡速補還育嬰空服員的津貼並停止上訴，最後，目前申訴育嬰留停仍以女性受雇者占大宗，申請育嬰留停影響調薪，不只會壓抑女性受雇者薪資成長，更不力男性受雇者協助分擔家庭照顧責任，亦會影響生育率，也呼籲各大航空公司及各行各業，都應停止將育嬰留停當作調薪依據。

長榮航空被控違反性別平等工作法，後續又有逾60件申訴案陸續提出，桃園空服員職業工會15日到桃市府陳情，要求桃市府加速審理並落實「1案1罰」。（記者鄭淑婷攝）

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