防光電場濫墾山林 環境部評估加嚴設置標準

巨大的太陽能光電板一路延伸「吃掉」大片山林，距離下方和山里聚落僅百公尺。（記者李惠洲攝）

2025/07/15 19:21

〔記者林欣漢／台北報導〕高雄市大樹區和山光電場違法開墾，山林童山濯濯，引發社會譁然，立法院衛環委員會明（16日）邀請環境部長彭啓明、經濟部長郭智輝針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告，並備質詢。環境部今日傍晚送至立法院的書面報告直指，高雄大樹光電案開發單位未遵守電業籌設許可規定，及違反區域計畫法、水土保持法等法令所致。環境部將研議評估加嚴「設置太陽光電發電系統認定標準」的可行性，並納入「環評總體檢」，通盤檢討以為後續修法參考。

立法院社福及衛環委員會6月25日決議，請環境部「研擬加嚴國有土地、公營或國營事業土地得免環評之除外條款，並檢討山坡地面積門檻與審查範圍」。環境部表示，為有效落實「能源主管機關於審查過程應確認避開環境敏感一級地區，並完成與林業及環保主管機關之會商」的把關機制，將函請經濟部能源署訂定具體會商程序，並研議納入公民參與機制，以回應立法院及社會各界對太陽光電開發應兼顧環境保護的期待。

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另外，丹娜絲颱風橫掃中南部，吹翻不少漁電共生案場與滯洪池水面型太陽能面板，對於傳出毀損的太陽能板，造成養殖魚有毒、甚至污染海洋等消息，環境部書面報告指出，太陽能發電元件由矽晶圓切割而成，外層以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性。

環境部表示，案場因風災產生的廢太陽光電模組屬事業廢棄物，依廢清法相關規定由事業負清除、處理責任，無論吹落於鄰近土地或海中，業者應自行打撈、收集取回後，並妥善貯存。由經濟部負責要求各案場應自行另覓空地暫存、分類及整理，並由案場自行與處理機構委託簽約，妥善清理廢太陽光電模組。

環境部強調，將持續精進制度設計，深化跨部會協作，以確保開發行為在追求再生能源發展之餘，亦能維護我國珍貴的自然資源與生態環境。

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