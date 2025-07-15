為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西拉雅族訴願爭取原住民族身分 原民會：10/28前盼完成立法

    西拉雅族人今向政院提訴願爭取原住民族身分，原民會回應說明，10月28日前盼完成立法。（資料照）

    西拉雅族人今向政院提訴願爭取原住民族身分，原民會回應說明，10月28日前盼完成立法。（資料照）

    2025/07/15 18:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕對於西拉雅族人遞交民族認定訴（請）願書，原民會今（15）回應表示，將遵照憲法判決意旨辦理。

    原民會強調，行政院已於今年5月15日通過「平埔原住民族群身分法」草案，目前正由立法院內政委員會審議中。原民會正積極與朝野立委溝通，期盼能在憲法判決所定期限內（今年10月28日）完成立法。

    西拉雅族團體今日向行政院遞交民族認定訴願書，原民會對此表示，政府已經依據憲法法庭2022年憲判字第17號判決，在今（2025）年5月15日送請立法院審查「平埔原住民族群身分法」草案，等立法完成後，即可依法認定平埔族群為原住民族。

    原民會指出，憲法法庭於2022年作成憲判字第17號判決，指出原住民族「應包括既存於台灣之所有台灣南島語系民族」，但政府須先制定或修正法律，將「原住民族之認定要件、所屬成員之身分要件及登記程序等事項，予以明文規範。」

    原民會表示，憲法法庭判決內有要求「應於本判決宣示之日起3年內」制定或修正相關法律，但若「逾期未完成修法或立法時」，平埔原住民族群就可以「向中央原住民族主管機關申請依本判決意旨認定其民族別。」由於憲法法庭判決指明的3年期限（也就是今年的10月28日）尚未屆滿，政府基於憲法判決要求，暫時無法直接認定西拉雅族為原住民族。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播