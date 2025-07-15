台南文旦果園受創 高雄型農30多人支援清園

高雄市農業局長姚志旺（中）親率高雄型農30多人，協助台南農民清理果園，展現跨縣市農業協力。（市府提供）

2025/07/15 19:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕丹娜絲颱風過後，台南麻豆文旦果園像被炸過一樣，農民心疼又無奈，高雄市農業局長姚志旺親率高雄型農30多人即刻救援，前往台南協助農民清理果園，展現跨縣市農業協力，為農民爭取明年收成希望。

丹娜絲颱風過後，台南麻豆文旦果園滿地落果、枝條折斷，農民心疼又無奈，農業局長姚志旺帶領高雄阿蓮、旗山、杉林、大寮、燕巢等型農30多人，頂著烈日汗流浹背，分工撿拾落果，以青年力量協助台南農民清理果園。

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游姓型農說，大家都經歷過風災，深知果園受損，卻人手不足情況，農業局招募幫手協助麻豆清園，他認為「農民之間就是要互相幫忙」，第一時間就報名參加。

大社型農盧定楠原本正在環島，已經騎到台中，得知台南麻豆災情後，毫不猶豫南下支援，他說，「環島隨時都可以，但清園要即時，農民真的缺人幫忙」，令人感動！

謝姓文旦農看著一籃籃落果，眼中帶淚說，「雖然損失大，但有這麼多人幫忙，覺得不再孤單，也有力氣迎接明年收成。」

姚志旺表示，跨縣市農業協力是災後重建的重要力量，呼籲更多農村社群互助，一起守護台灣農業的韌性與未來。

丹娜絲颱風過後，台南麻豆文旦果園滿地落果，高雄市農業局率高雄型農30多人，協助台南農民清理果園。（市府提供）

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