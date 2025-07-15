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    台南原民小子夏令營開跑 105生體驗沉浸式族語文化

    族語老師送上代表各族群的祝福禮物。（記者劉婉君攝）

    族語老師送上代表各族群的祝福禮物。（記者劉婉君攝）

    2025/07/15 18:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市「原民小子夏令沉浸式族語文化體驗教育營」連續第14年舉辦，今（15）日在永康國中舉行始業式，共有105名學生參與，將進行為期6週的學習之旅，傳承各族群的族語與文化。

    原民小子夏令營活動由台南市教育局主辦，反應相當熱烈，今年參與人數較去年成長4成，在永康區的永康國中及新營區的新進國小兩地同步舉辦，方便溪北及溪南地區的學生就近參與。營隊內容包括原住民族歌謠、舞蹈、編織、童玩製作及2天1夜部落文化體驗等，帶領學生從實作中體驗原住民智慧，培養學生對原住民族文化的尊重與認同。

    始業式由排灣族族語老師高金玉主持祈福儀式，祈願祖靈引領學生平安順利展開為期6週的學習旅程，各族語老師也送上象徵祝福的禮物，阿美族族語老師陳玉梅贈送象徵尊榮的「花帽」，高金玉贈送象徵承載祝福的袋子，卑南族族語老師亓高美玉以代表美好祝願的「胸花」表達鼓勵。

    教育局副局長王崑源表示，今年活動有28位非原住民族學生參與，展現族群共學與文化共融，期許透過沉浸式學習，讓學生可以將族語自然融入生活，培養對自己族群的理解與自信。

    台南市原民小子夏令營為期6週的活動開跑。（記者劉婉君攝）

    台南市原民小子夏令營為期6週的活動開跑。（記者劉婉君攝）

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