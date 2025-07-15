嘉義市公園樹木倒塌嚴重 部分封閉搶修

內政部長劉世芳（右一）今到嘉義公園勘災，嘉義市長黃敏惠（左一）說明整體復原需至少半年以上。（記者王善嬿攝）

2025/07/15 18:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市受到丹娜絲颱風強風豪雨侵襲，38座公園與行道樹倒伏嚴重，其中尤其以百年嘉義公園以及民生公園最為嚴重，市府建設處派員搶修，部分區域設置封鎖線封閉，嘉義市長黃敏惠今透露復原時間，至少2至3個月可以完成清理、對外開放，然而整體復原，需要審慎評估、整體考量，可能半年以上。

內政部長劉世芳今到嘉義公園慰問協助災後清理替代役，黃敏惠也到場陪同勘災、慰問替代役，媒體問到嘉義市復原需要多久時間？黃敏惠表示，市府災後立即啟動「搶通、去化、清理、復原」4階段應變程序，目前主要幹道、重點與次要道路已搶通，全市主幹道傾倒樹木與斷落枝幹的去化率達85%，感謝替代役為災後復原注入堅實支援。

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黃敏惠說，初步評估，僅倒伏樹木的全面清理，就需要至少2個月時間，後續如何選擇適合的樹種重新種植，整個恢復至少需半年，考量城市永續生命力，都需要縝密思考與長遠規劃，希望中央如國土署等單位，未來在嘉義市災後重建、公園建設等計畫，能給予更多資源與經費支持。

市府表示，內政部昨、今各調派130名替代役男至嘉義公園、文化公園與北香湖公園，清除大量落葉與斷枝修剪作業，明、後2天各派75、65人，將協助大雅路一、二段以及林森東路等路段道路清理。市府各局處與中央、各縣市政府調派人員攜手合作，進行公園樹枝清運及步道搶通，嘉市38座公園步道已完成初步搶通，近期進行剩餘區域清理與整理，呼籲市民近期暫緩入園，以確保安全。

內政部調派警大畢業的替代役男到嘉義市支援災後清理。（記者王善嬿攝）

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