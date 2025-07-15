環狀線東環段CF760標完成評選 最快今年11月開工

台北市政府捷運工程局今（15日）完成環狀線東環段CF760標工程廠商評選，最快今年11月動工。（台北市捷運局提供）

2025/07/15 18:32

〔記者何玉華／台北報導〕台北市捷運六線齊發再傳好消息！台北市政府捷運工程局今（15日）完成環狀線東環段CF760標工程廠商評選，由互助營造公司與日商華大林組營造公司聯合承攬團隊符合最有利標資格，捷運局表示，最快可於今年11月開工。

捷運局二工處說明，CF760標主要施工範圍起自東環段Y37站（不含）南端，沿松山路、松德路、松德路168巷及松仁路向南延伸，穿越信義路五段後抵達吳興街，總長度約2.7公里，包含Y38站、Y39站兩座地下車站、一處中央避車線、兩段潛盾隧道，以及相關水電與環控系統設施。其中，Y38站與淡水信義線象山站交會轉乘，Y39站位於松仁路吳興街交叉口。

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二工處指出，CF760標三次公告招標期間，受整體公共工程市場競爭激烈、原物料價格波動、人力資源不足及施工技術挑戰等因素影響，投標情況較為嚴峻。今第三次開標，經最有利標評選程序，評訂互助營造公司與日商華大林組營造公司聯合承攬團隊符合資格，後續將依《政府採購法》辦理決標程序，預計最快今（114）年11月開工。

台北市捷運局表示，東環段為實現「捷運環狀網」全線閉環的重要工程，沿線經過內湖、松山、信義及文山等行政區，串聯內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區等三大產業重鎮，完工後可大幅縮短市民通勤時間，提升整體運輸效率與服務品質，並有效分擔現有幹線路網運量，紓解都市交通壅塞情形。

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