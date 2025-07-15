登輝伯盼台灣和牛自由！源興牛3年1千頭代養計畫 定價比照美牛

源興牛正在努力吃草長大。（記者花孟璟攝）

2025/07/15 18:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕已故前總統李登輝晚年投入畜牧業、發豪語「培養台灣和牛」計畫，8年前開始花蓮兆豐農場的牧場區培育新品種牛，去年6月以「源興牛」獲得農業部公告核准新品種登記，成為台灣第一個民間培育、取得官方登記的新牛隻品種，堪稱「台灣第一牛」，今在中央畜產會董事長蘇治芬見證下，源興居董事長劉泰英、董事長宣昶有在花蓮宣布啟動3年1千頭的代養計畫，未來商業化後定價將比照美國牛，要讓人人吃得起高級牛肉。

源興居生物科技董事長劉泰英、副董事長宣昶有今天在花蓮新光兆豐農場，宣布將結合中央畜產會、雲林縣的芸彰牧場及飼養「安格斯牛」知名的農場晃晃牧場，啟動3年1000頭純種源興牛代養體系，劉泰英說，希望讓台灣人實現「和牛自由」，可以吃台灣自產的和牛，要讓每個人都吃得起、吃得到。

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源興居生物科技總經理鍾迪名說，台灣人在2023年人均消費7.8公斤的牛肉，每年消耗18萬公噸，但台灣牛肉自給率只有4.6％，台灣的肉用牛市場相當大的依賴酪農產業，主要是牧場淘汰的荷士登乳牛，占比90％，其餘10％是水牛或黃牛等雜交種，本土缺乏穩定的肉牛品種，源興牛是台灣第一個由民間發現、培育並取得官方登記的新牛隻品種，未來市場可期。

鍾迪名說，源興牛的肉質鮮美，由於血液中血糖含量較高，吃起來甜味明顯，與入口即化的日本和牛是不同特色，1千頭代養計畫為期3年，將結合國內牧場合作飼養，首波敲定芸彰、農場晃晃兩家位於雲林縣的闖，兩場均落實動物福利及紀康管理，未來希望3年內飼養出1000頭純種源興牛，目前也已培育1萬多劑的源興牛精子種原，未來將授權給牧場進行雜交飼養，長大後由源興居生技回購進行加工、冷鍊物流及進入餐飲連鎖體系，定價策略與美牛相同，盼帶動農村轉型、青年返鄉就業，中長期還要推進國際市場。

源興居生物科技董事長劉泰英宣布三年代養千頭計畫，希望盡快實現李登輝總統的和牛夢。（記者花孟璟攝）

源興居董事長劉泰英（中），與中央畜產會董事長蘇治芬（左二），以及後排的合作牧場業者宣布代養計畫啟動。（記者花孟璟攝）

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