風災後「溫網室設施蟑螂」出沒 嘉義縣府呼籲慎選廠商

嘉義縣溫室設施受損嚴重。（記者林宜樟攝）

2025/07/15 18:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣溫網室設施嚴重毀損，估計有8成受損，農民忙著請廠商修復、重建，但卻傳出有廠商以折扣優惠方式招攬修復生意，該廠商卻有多次收訂不做或延誤工程案例；縣府農業處呼籲農民向合法廠商洽詢溫網室修復重建，並注意勿僅以口頭承諾，要採紙本簽約，保障自身權益。

嘉義縣有農民最近忙著清理受損農園，卻收到自稱從事搭建溫網室的廠商透過臉書、社群網路私訊，稱可協助修復受損溫網室，並給予折扣，經上網查詢該廠商負責人姓名，卻發現有多筆法院判決內容指該負責人有收訂未施工、拖延施工等情形，然而該廠商已有接觸多位農民，甚至有嘉義縣農民已付訂金。

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沈姓農民說，農民因沒時間提告或對法律條文不熟悉，對於工程費糾紛常認賠了事，這次風災損失慘重，若又被「溫網室設施蟑螂」詐騙，雪上加霜。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩說，已接獲農民通報，有「溫網室設施蟑螂」出沒在受災戶田間，遊說可協助重建、更換塑膠布；「溫網室設施蟑螂」通常是索取現金，並無簽約，也不採用匯款，將加強向農民宣導慎選溫網室修復重建廠商。

李秋瑩說，農民可上縣府農業處臉書粉絲專頁查詢，已提供合法廠商名單給農民參考，建議農民親自向廠商聯繫洽談；也請農民留意，若有在田間出沒的廠商業務，請先向廠商確認是否確實是廠商人員，簽訂契約時確認契約內容，採匯款方式而非交付現金；她也說，政府提供溫網室設施相關補助，必須完工驗收後，才能申領補助，農民若遇「溫網室設施蟑螂」，導致工程無法完工，也無法申領補助。

嘉義縣政府提醒農民注意「溫網室設施蟑螂」。（嘉義縣政府提供）

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