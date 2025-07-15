強化日本布局 台日高教展、大學校長論壇熊本登場

我國高教強化布局日本，台灣日本人才培育座談會暨教育展及日台大學校長論壇今起在熊本登場。（高教基金會提供）

2025/07/15 18:22

〔記者林曉雲／台北報導〕台積電在日本九州熊本設廠，讓熊本受矚目。台灣高教戰略強化日本布局，教育部委託高等教育國際合作基金會（FICHET）辦理「2025台灣日本人才培育座談會暨教育展」，今（15）日在熊本盛大登場；明（16）日將舉辦日台大學校長論壇「區域的未來：創新時代日台大學的挑戰」，我國27位大學校長主管與會，期待強化雙邊在高中與大學的協作機制，攜手推動更多實質合作。

活動由高教基金會與日本台灣教育中心共同推動，台日官方高度重視及支持，教育部國際司長李毓娟、我國駐福岡辦事處處長陳銘俊、熊本縣教育委員會市町村教育局長藤岡寛成等皆親自出席。

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高教基金會董事長、政治大學校長李蔡彥表示，據統計，去（2024）年秋季學期來台就學日本學生達8779人，展現台日教育交流多元與深度，今年選在熊本舉辦首場座談與展覽，展現對九州的重視，透過座談會與逾百位高中校長及師生等面對面對談，深化雙方對人才培育與升學輔導策略的理解，強化教育夥伴關係。

座談會中，日本台灣教育中心主任郭艶娜介紹「台灣留學與文化魅力」，開新高等學校校長馬場純二分享「日台人才培育與產學合作」，台灣師範大學、政大、南台科技大學與實踐大學分別介紹教育、商管、AI與半導體、設計等現況與發展；另，「Study in Taiwan留學展」設有24所台灣的大學及台灣華語教育資源中心之展攤，提供即時實用的留台資訊，日本高中師生與家長展現濃厚興趣。

明天登場的日台大學校長論壇，由熊本大學執行副校長OTANI Jun主持，包括台灣大學校長陳文章、中山大學校長李志鵬、陽明交通大學校長林奇宏、清華大學校長高為元、暨南國際大學校長武東星、台中教育大學校長郭伯臣、東華大學校長徐輝明、台灣師範大學校長吳正己、台北醫學大學校長吳麥思、靜宜大學校長林思伶等人，將與日本多位大學校長主管等，針對數位轉型、地方創生等主題進行對話。

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