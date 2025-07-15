為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱低壓又來了！不排除增強為颱風 影響台灣時間曝光

    未來降雨預測。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨預測。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/15 18:04

    〔記者林志怡／台北報導〕菲律賓東方海面的熱帶系統蓄勢待發，中央氣象署預估，熱帶性低氣壓將於週四前後生成，有機會在週末發展為今年第6號颱風「薇帕」，並在週五後影響台灣天氣，花東、恆春半島有局部大雨或豪雨，但實際影響視熱帶系統發展而定，明日各地仍需注意午後雷陣雨。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，菲律賓東方將有季風低壓建立，並於週四左右生成熱帶性低氣壓，週末不排除增強為今年第6號颱風「薇帕（Wipha）」，且預計往西通過呂宋島至巴士海峽，週五、週六最接近台灣，屆時天氣將受其外圍環流影響，雖下週日後熱帶系統逐漸遠離，仍需注意低壓帶帶來的降雨。

    黃恩鴻指出，明日持續受到西南風影響，清晨至上午苗栗以南降雨機率仍高，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有午後局部短暫雷陣雨，且大台北地區、各地山區有局部大雨。

    後天西南風減弱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，且南部地區及各地山區有局部大雨，入夜後因熱帶系統生成，台灣周邊風向轉為東風，東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。

    黃恩鴻指出，週五後主要受到熱帶系統影響，花東、恆春半島有局部大雨或豪雨，其他地區多雲且午後有局部短暫雷陣雨，但實際天氣視熱帶系統強度、路徑、距離台灣遠近而定。

    待熱帶系統遠離，台灣下週二前仍受到低壓帶影響，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，且南部降雨機率偏高，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，明日各地白天氣溫普遍可達32至34度，北部地區可上探35至36度，週四各地氣溫將進一步提高，普遍可達32至35度，週五、週六受降雨影響，東半部地區白天氣溫約28至30度，其他地區約30至33度。

    溫度預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    溫度預測示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播