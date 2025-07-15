慶璞園領航猿奪冠 桃市府智慧1號店推「冠軍冰淇淋」

桃市府智慧1號店開賣冰淇淋，為慶祝桃園璞園領航猿奪得今年總冠軍，霜淇淋取名「冠軍冰淇淋」，市府15日邀請領航猿球員白曜誠、啦啦隊Ruka舉辦快閃活動。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/15 18:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市政府內的智慧1號店開賣冰淇淋，全自動化冰淇淋機24小時營業，首波推出紅茶口味的冠軍冰淇淋，以桃園農友栽種的高品質紅茶為基底，搭配龜山出產的蜂蜜、大溪米香等6種配料，開賣首日吸引許多洽公民眾嘗鮮，大讚，「紅茶味很濃、很好吃！」也期待之後能有更多不同的桃園味。

桃園璞園領航猿今年抱回隊史首座總冠軍，因此將冰淇淋取名「冠軍冰淇淋」，桃市府新聞處今（15）日舉辦「應援桃園，再來1冠」快閃活動，邀市長張善政、領航猿球員白曜誠、啦啦隊Ruka與民眾、球迷互動同樂，同時為在地3大球隊應援，以及8月即將開打的「桃園盃全國3對3籃球賽」隊伍加油打氣，象徵「品嚐冠軍冰淇淋、應援桃園再奪1冠」。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，為慶祝桃園璞園領航猿奪得2025年P.LEAGUE+總冠軍，智慧1號店特別推出象徵桃園奪冠榮耀的「冠軍冰淇淋」，藉由冰品的甜蜜滋味，讓民眾一起感受桃園球隊帶來的感動與榮耀，歡迎民眾朋友一同見證、品嚐桃園最好的紅茶冰淇淋，並持續為桃園城市球隊熱血應援，祝福在地球隊未來都能再來一冠。

張善政表示，市府致力推動智慧行銷與農產加值，此次冠軍冰淇淋以冠軍茶農生產的紅茶為基底，上頭配料搭配龜山蜂蜜等在地優質農產，展現地方特色，並透過智慧1號店平台活化農業經濟與地方品牌。

農業局長陳冠義表示，冠軍霜淇淋用在地的桃映紅茶製作，另搭配龜山區農會輔導的蜂農蜂蜜，曾獲得全國評鑑頭等榮譽，希望更多的桃園優質農特產品，都可以在桃市府智慧1號店上架，讓民眾就近吃在地、享受最好的農特產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法