百年嘉義公園風災如被轟炸 劉世芳慰問替代役盼助早日復原

內政部長劉世芳（右三）等人今天到嘉義市慰問協助災後清理的替代役。（記者王善嬿攝）

2025/07/15 17:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，38座公園與行道樹倒伏上萬棵，百年嘉義公園宛如被轟炸過一般，滿目瘡痍。內政部調度正服替代役、在成功嶺基礎訓練中的警大畢業生，14日起到嘉義市支援災後清理4天，劉世芳今到嘉義市慰問替代役，稱讚替代役戰力強，市府也展現救災效率，希望助嘉義市早日復原。

今天29名替代役集結在嘉義公園，協助清理倒伏的樹木斷枝、落葉，劉世芳與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人一起慰問替代役辛勞，替代役中也有嘉義縣子弟，劉世芳說，這群是警大畢業生，服役後可能會分發到嘉義市，請市府多多照顧。

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劉世芳、黃敏惠、王美惠與市府團隊一行人，並到嘉義公園勘查災情，劉世芳說，嘉義此次風災嚴重，市府展現救災高效率，而替代役戰力強，希望協助嘉義市早日復原。

劉世芳表示，行政院長卓榮泰今天到台南視察颱風災損時，已經宣布將提高房屋損害的「復原慰助金」，依照坪數發放慰助金，6至30坪房屋災損補助5萬元，房屋災損30坪以上補助10萬元，嘉義市儘速調查後可協助民眾申報。

她提到，已請消防署儘速辦理災區劃定作業，將嘉義、雲林、台南列為災區，未來加速財損認定作業；嘉義市是都市化城市，不過也很多公園，此次風災造成公園樹木倒塌情形嚴重，清除樹木後，接續要消毒、防治登革熱，市府也會進行宣導。

到嘉義市支援災後清理的替代役，是警大畢業生，其中不乏嘉義子弟。（記者王善嬿攝）

內政部調派正在服替代役的警大畢業生，到嘉義公園協助清理倒伏的樹木、落葉斷枝。（記者王善嬿攝）

內政部長劉世芳（右一）與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠討論災後重建工作。（記者王善嬿攝）

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