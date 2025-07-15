大專青年預聘計畫 補助企業每人最高7.2萬

大四生透過「大專青年預聘計畫」進入企業參與工作崗位訓練，藉由職場導師帶領，順利接軌職場。（桃竹苗分署提供）

2025/07/15 17:32

〔記者李容萍／桃園報導〕勞動部協助青年提前卡位職場、企業及早儲備人才推出「大專青年預聘計畫」，企業可預先聘僱畢業前一年的在校生進行職場訓練，幫助學生累積實戰經驗、提升即戰力，畢業後即可無縫銜接職場，有效緩解產業人力缺口。勞動力發展署桃竹苗分署分別於21、24日下午1點30分在桃園市婦女館、新竹集思竹科會議中心辦理計畫申請說明會，歡迎桃竹苗轄區有意願參與計畫的企業廠商報名。

桃竹苗分署長賴家仁指出，「大專青年預聘計畫」讓企業與校園有效連結，透過工作崗位訓練，培訓青年成為企業所需專業人才，降低人力招募成本；學生也能透過計畫提早進入業界卡位實習並領取薪資，表現良好還有機會留任轉正職，縮短職場適應期；符合資格的企業，勞動部將依訓練時數補助工作崗位訓練費，補助期限最長12個月，企業每訓練1人最高可獲得7萬2000元補助，計畫也提供留任獎勵金1萬元，激勵學生積極表現，爭取留任機會。

請繼續往下閱讀...

此次說明會邀請參與計畫廠商鉅祥公司經驗分享並進行座談，鉅祥公司近年與龍華科技大學及健行科技大學合作，提供成型技術人員、電鍍技術人員等訓練職缺，訓練期間由公司指派資深人員擔任職場導師，並定期安排職務輪調，帶領青年培養模具電鍍及製圖等專業技術職能。

桃竹苗分署於112及113學年度共有113家企業參與預聘計畫，僱用超過530人，其中京元電子、南亞電路板、長榮航太科技及林口長庚醫院等分別僱用20名以上預聘計畫學生進行實務訓練，提早為企業佈局人才培育與留用；114學年度有矽格、宜特科技、力成科技及大千綜合醫院等81家企業與11所大專校院合作預聘計畫，提供超過720個工作崗位訓練職缺。

桃竹苗分署報名窗口：（03）485-5368，分機1376，張先生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法