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    基隆山海藝術節8月登場 看表演還有機會抽郵輪之旅

    基隆山海藝術節看劇團表演還可抽獎。（記者盧賢秀攝）

    基隆山海藝術節看劇團表演還可抽獎。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/15 17:28

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市文化觀光局從8月2日起連續3週的週末舉辦山藝節系列活動，請來小朋友喜歡的紙風車劇團、十鼓擊樂團和馬戲團等知名劇團演出，讓市民多多接觸藝術，而且看表演還有機會抽3天2夜的郵輪及飯店住宿券等好禮。

    文化局指出，今年山海藝術節以「藝童山海YA！」為主題，包括音樂、戲劇、舞蹈等活動，邀請了紙風車劇團、十鼓擊樂團、UNI優尼客當代馬戲團、小青蛙劇團、台灣特技團、刺點創作工坊等團隊輪番演出。8月2、3日在國門廣場、第2週移師到國立海洋科技博物館、第3週到暖暖區碇祥里籃球場接力演出。

    除了劇團演出之外，文觀局也在活動現場結合街頭藝人展演、親子DIY體驗及美食攤位，且文觀局也規劃抽獎、打卡等配套活動，大獎包括3天2夜的郵輪旅行、基隆飯店住宿券、超商禮券等。同時，民眾只要在活動現場打卡，就可以獲贈打卡禮，在街頭藝人攤位消費也可獲贈限定溜溜球。

    文化觀光局長江亭玫表示，希望透過藝術節系列活動，民眾闔家大小用最輕鬆的方式，感受生活中的藝術與愜意。相關活動內容民眾可上基隆市文化觀光局官網。

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