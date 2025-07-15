「芒果故鄉」芒果產業活動喊停 意象氛圍仍在、持續助攻觀光

玉井噍吧哖事件紀念園的迎賓大道，各式芒果創作的裝置藝術完工，打造新的觀光亮點。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/15 17:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「芒果故鄉」之稱的台南玉井，原訂本月12日起舉辦為期兩天的芒果節產業活動，因受到「丹娜絲」風災的影響而喊停，不過會場的芒果藝術布置如期完成，意象氛圍仍在，希望持續助攻觀光，區公所與地方各界歡迎大家造訪。

而左鎮芒果節也原訂本月7日登場，也因丹娜絲來襲而取消，颱風過後，老街的「彩虹天空」計畫順利換季，以南臺科大的學生創作，布置出全新的夏日風情，區長余基吉邀請各界來參觀，順遊當地知名的月世界系列景點，深度感受地方特色。

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號稱「全國最短」的左鎮老街，長度不到40公尺，但地方創生團隊相當用心，在社造工作上持續推陳出新，余基吉說，彩色布幕式的裝置藝術，約3個月會更換1次，等於每季都有新主題，成功形塑觀光亮點，芒果產期進入尾聲，但轄內各景點仍值得推薦。

今年台南國際芒果節的玉井產地活動，原訂在噍吧哖事件紀念園區登場，迎賓大道與淺山故事館的裝置藝術如期完工，引人入勝，讓造訪遊客能深刻感受地方特色的意象氛圍。

裝置藝術由曾文溪產業觀光發展協會打造，執行長陳明宏表示，共有40顆不同品種、顏色與規格的芒果創作，琳琅滿目，最大直徑2米，較為迷你的也有60公分，完全取自回收的材料，兼具環保教育的意義。

陳明宏指出，每顆創作都先以鐵絲做為結構骨架，外部則以回收報紙結合白膠進行塑成，掛置在樹幹上，營造出豐收的氛圍，在淺山的夏天，飄散芒果的香甜，歡迎大家來觀光，帶動消費。

陳明宏提到，山區接連受到地震與颱風的衝擊，但人民仍努力不懈，種出最好的農產品，值得大家鼓勵，雖然芒果節活動停辦，地方仍有觀光特色值得走訪，一起來吃、喝、玩、樂。

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