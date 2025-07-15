為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北蘆洲長安立體停車場改建進度超前 力拚2026年10月完工

    蘆洲區長安街的長安機械停車場模擬圖。（圖由交通局提供）

    蘆洲區長安街的長安機械停車場模擬圖。（圖由交通局提供）

    2025/07/15 16:55

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。新北市副市長陳純敬今（15日）下午前往視察工程進度，強調務必落實工地安全與品質管理，全力以赴朝2026年10月完工目標邁進。

    交通局停車管理科科長吳清哲表示，位於蘆洲區長安街的長安機械停車場，因周邊為老舊社區並鄰近忠義廟與夜市活動地區，停車需求龐大。然而原有機械式設備僅提供148格車位，且長年使用導致維修頻繁、效率不彰，難以滿足現況需求。

    吳清哲補充，長安立體停車場總經費達7億1080萬元，自2024年3月開工以來，除設有專管與監造單位每週召開專技會議進行嚴格控管外，目前工程實際進度達43.34％，已領先預期進度（36.62％），顯示施工團隊積極且穩健推進。

    交通局進一步說明，除基本停車功能外，新建停車場1樓將設置老人活動空間，以回應在地社區需求，導入多目標使用概念，打造具備「永續、共享、智慧」三大理念的綠色停車空間，實現城市友善交通願景。

    陳純敬指出，市長侯友宜責成交通局與城鄉發展局啟動都市計畫個案變更，進行跨局處合作專案，將長安停車場升級為地上8層、地下1層的立體建築，未來可提供多達382格汽車停車位，約為原容量的2.5倍，將大幅改善周邊交通環境與居民生活品質。

    新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。（圖由交通局提供）

    新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。（圖由交通局提供）

    新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。（圖由交通局提供）

    新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。（圖由交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播