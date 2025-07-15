新北蘆洲長安立體停車場改建進度超前 力拚2026年10月完工

蘆洲區長安街的長安機械停車場模擬圖。（圖由交通局提供）

2025/07/15 16:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。新北市副市長陳純敬今（15日）下午前往視察工程進度，強調務必落實工地安全與品質管理，全力以赴朝2026年10月完工目標邁進。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，位於蘆洲區長安街的長安機械停車場，因周邊為老舊社區並鄰近忠義廟與夜市活動地區，停車需求龐大。然而原有機械式設備僅提供148格車位，且長年使用導致維修頻繁、效率不彰，難以滿足現況需求。

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吳清哲補充，長安立體停車場總經費達7億1080萬元，自2024年3月開工以來，除設有專管與監造單位每週召開專技會議進行嚴格控管外，目前工程實際進度達43.34％，已領先預期進度（36.62％），顯示施工團隊積極且穩健推進。

交通局進一步說明，除基本停車功能外，新建停車場1樓將設置老人活動空間，以回應在地社區需求，導入多目標使用概念，打造具備「永續、共享、智慧」三大理念的綠色停車空間，實現城市友善交通願景。

陳純敬指出，市長侯友宜責成交通局與城鄉發展局啟動都市計畫個案變更，進行跨局處合作專案，將長安停車場升級為地上8層、地下1層的立體建築，未來可提供多達382格汽車停車位，約為原容量的2.5倍，將大幅改善周邊交通環境與居民生活品質。

新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。（圖由交通局提供）

新北市政府積極推動長安機械停車場改建為立體停車場工程，歷經16個月持續施工，目前進度超前。（圖由交通局提供）

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