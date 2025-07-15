結合水蜜桃風味驚豔味蕾 桃園黑豬創意料理亮相

桃園市長張善政（中）等人出席在台北圓山飯店舉辦「桃園黑豬創意餐點行銷活動記者會」。（圖由桃市府提供）

2025/07/15 16:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府農業局今（15）日在台北圓山飯店舉辦「桃園黑豬創意餐點行銷活動記者會」。市長張善政表示，桃園黑豬肉鮮嫩多汁、脂肪分布均勻，富含不飽和脂肪酸，所烹調料理不僅美味，更具營養價值；適逢拉拉山水蜜桃盛產期，活動現場也推出融合黑豬肉與水蜜桃風味的創意香腸，口感獨特、風味絕佳，盼桃園優質農產與特色美食能香傳全台。

張善政與多位資深廚師交流表示，以消費者角度而言，「美味」始終是最關鍵的評價標準，好吃的桃園黑豬肉料理，除了肉質優良，廚藝同樣不可或缺；會中同時與萬能科技大學校長莊暢、豆府餐飲集團董事長吳柏勳簽署「桃園黑豬餐點料理技術服務合作意向書」，共同推動產官學合作，拓展黑豬料理多元應用。

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市府農業局長陳冠義表示，桃園黑豬採友善飼養，飼料選用大溪產豆渣，營養價值高、品質穩定，感謝桃園市養豬協會長年對產業發展的支持與貢獻，市府也將持續輔導養豬場導入智慧化管理系統，並強化防臭、防污染等環保措施，推動黑豬養殖邁向永續與高品質發展。

陳冠義說，市府推動「桃園豬」產地認證計畫，以標章彰顯在地優勢，強化品牌識別。會中另展示「爐烤桃園香草戰斧黑豬排搭配牛肝菌醬汁」、「桃園黑豬肉叉燒」、「橙蜜焗桃園肉排」、「叉燒酥」等4道創意料理，進一步推廣桃園黑豬肉的獨特風味。

更多資訊可參閱「桃園黑豬美食地圖」，民眾可按圖索驥，品味桃園黑豬料理精華。

包括龜山區長張嘉平、桃園市養豬協會理事長林承德、亞都麗緻大飯店天香樓米其林一星主廚路凱源、福容大飯店廚藝總監阿基師等人均出席活動。

創意料理「叉燒酥」。（圖由桃市府提供）

創意料理「桃園黑豬肉叉燒」。（圖由桃市府提供）

創意料理「橙蜜焗桃園肉排」。（圖由桃市府提供）

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