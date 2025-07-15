被指情勒動員義消助復原 南市消防局駁：採自願報名

南市消防局副局長李政昌（右）與義消總隊副總隊長李堯發表澄清聲明，並說明市府災後復原工作的人力動員與實際情形。（南市消防局提供）

2025/07/15 16:27

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風過後，台南溪北區域遭受災嚴重，市府動員救災。有網友爆料指南市消防局長指示台南7個消防大隊每天輪流1個大隊動員65名義消前往協助災後復原，局方是用情緒勒索方式要求各大隊動員，這樣不對吧？消防局於15日下午開記者會澄清人力動員都是採自願報名、沒有強迫動員情事，網傳是不實說法。

15日下午3時，南市消防局副局長李政昌與義消總隊副總隊長李堯、有關單位在該局發表澄清聲明，並說明市府災後復原工作的原則與實際情形。

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消防局聲明指出，因應丹娜絲風災造成南市多區嚴重災情，消防局於應變結束，即配合市府全力投入災後復原工作，積極號召消防與義消夥伴共同協助，目標是儘速讓受災市民恢復正常生活作息。

對於網路傳言，消防局鄭重說明，1、有關「人力動員」部分，此次支援行動全屬自願性質，都透過自由報名參與，人力亦包括多位休假期間主動加入的警消人員。外界所稱「強制動員」並非事實，消防局一向秉持尊重意願、不強迫原則，協助相關災後復原任務。

2、有關「勤務內容」，由民政局及各區公所依每日災區實際需求分派任務，消防局重點任務為「恢復災民生活環境」、「毀壞屋頂防水帆布鋪設」等必要工作。

台南市長黃偉哲也呼籲「台南有難、八方馳援！」，至今已有多個義消大隊積極響應號召，陸續投入災區協助工作，配合市府整合各方資源，在確保人員安全前提下，於最短時間內完成各項災後復原任務，協助受災民眾早日重建家園。消防局很感謝屏東、高雄等其他縣市警消與義消夥伴主動到台南支援，展現跨區合作精神，為災區注入強大助力。

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