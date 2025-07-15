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    氣候變遷委員7月24日召開 彭啓明預告住商建築淨零目標將大突破

    環境部長彭啓明今日出席「台灣綠色成長系列論壇：打造綠色台灣品牌-推動資源循環產品」，會後指出第5次氣候變遷委員會將會推出住商建築淨零目標大突破。（記者黃宜靜攝）

    環境部長彭啓明今日出席「台灣綠色成長系列論壇：打造綠色台灣品牌-推動資源循環產品」，會後指出第5次氣候變遷委員會將會推出住商建築淨零目標大突破。（記者黃宜靜攝）

    2025/07/15 16:50

    〔記者黃宜靜／台北報導〕總統賴清德就任後，成立國家氣候變遷對策委員會，至今已進行4場會議。環境部長彭啓明於受訪時預告，第5次會議將於7月24日召開，屆時內政部將在會中提出有史以來建築業淨零最大目標。

    彭啓明今日出席「台灣綠色成長系列論壇：打造綠色台灣品牌-推動資源循環產品」，會後接受媒體採訪時表示，國家氣候變遷對策委員會預計於24日召開。屆時內政部將報告住商淨零建築推動方向，提出有史以來建築業淨零最大目標；台灣永續能源研究基金會董事長簡又新將進行專題演講。

    彭啓明指出，由於減碳與空污改善具共利效應，空污也與健康息息相關，因此當天會議也會針對減碳、空污與健康上提出規劃，由他負責報告。

    今年1月第3次氣候變遷對策委員會會議中公布第三期國家自定貢獻（NDC 3.0）草案，總統賴清德宣布相較於基準年（2005 年），我國2032年減碳目標為32±2%、2035年38±2%；彭啓明表示，NDC3.0的社會溝通已大致完成，目前正以這些意見為基礎，彙集更好的建議，制定淨零目標。

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