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    減產又遇風災 南化農會愛文芒果收購量 創15年來新低

    南化區農會的愛文收購、運銷量，創15年來新低。（記者吳俊鋒攝）

    南化區農會的愛文收購、運銷量，創15年來新低。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/15 16:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區芒果在氣候因素影響下，原本就減產，本月上旬又遭遇「丹娜絲」風災，衝擊南化農會的愛文收購、運銷作業，迄今累計到貨量僅約百公噸左右，將創15年來新低紀錄。

    至於有「芒果故鄉」之稱的玉井，農會的運銷也同樣飽受缺貨之苦，尤其規格較為頂級的愛文，目前單日不到兩百公斤，決定提前結束今年的收購作業，本週五告一段落。

    玉井區農會總幹事莊文洲表示，在收成正常時，平均單日到貨接近7公噸，但今年開花期間，氣溫持續偏低，影響授粉，結果率不佳，產量銳減，延遲至6月下旬才啟動運銷作業，沒多久卻又遭遇丹娜絲，讓今年災情「雪上加霜」。

    莊文洲說，原本因為氣候影響，今年產量僅剩不到4成，丹娜絲強襲後，又導致掉落、受損等，目前到貨狀況冷清，要包含加工果，單日累計才勉強達1公噸，僅約以往同期的15%，顯見災情之嚴重。

    而南化區農會的愛文收購作業也將進入尾聲，供銷部主任林妙指出，今天到貨僅5公噸左右，且根據統計，正趨向逐日遞減，風災確實讓原本就已銳減的產量，再次遭受衝擊，令人無奈。

    林妙提到，雖然積極協助農民行銷，但嚴重缺貨，也使不上力，從大數據觀察，以往每年平均收購量都超過320公噸，單一年度最高甚至達700公噸，今年直到本週，累計才達100公噸，真的很少。

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