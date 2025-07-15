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    聊政治不怕踩雷？小黃司機曝：「這1黨」乘客最輕鬆自在

    小黃司機觀察出三黨支持者風格迥異，引發網友共鳴。示意圖。（資料照）

    小黃司機觀察出三黨支持者風格迥異，引發網友共鳴。示意圖。（資料照）

    2025/07/15 20:09

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕政治立場迥異的乘客，往往會讓對話變得尷尬甚至緊張，許多人也因此避談政治。一名計程車司機分享，當遇到熱衷政治話題的乘客，他學會將自己化身「變色龍」，隨時調整說話策略，成功化解尷尬，讓車內氣氛更加和諧。

    網友在社群平台threads發文說，自己在營業時間通常不會主動提起政治話題，甚至不太喜歡聊天，但遇上喜歡談政治的乘客時，他會先摸清對方立場，再「配合演出」，靈活調整話題和態度，讓雙方互動更順暢。

    對此，原PO根據自身觀察指出，發現綠營支持者「聊起來最輕鬆」，不會喊打喊殺，就只是普通的乘客；藍營的支持者則常常高聲怒罵，「陪喊很累」，只是出手都很大方；而白營的支持者「最摳」，不但會希望原PO打折，甚至會因為「好不容易遇到同陣營的」，希望能免去車資，因此也讓原PO十分無奈，「我演那麼累還收不到錢！」

    貼文曝光後，引起網友熱議，「身為一個政治立場偏綠在台北長大的人，我的心得也是，政治立場藍綠可以是朋友，但白的無法溝通」、「藍比較打人情、重私交，他欣賞你就多給你一點，綠就是講規矩、講平等，所以該多少就多少」、「我是綠，我不會想到要給小費，但我會想掏出身上的零食和伴手禮塞給司機」。

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