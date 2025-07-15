卓榮泰赴台南將軍勘災 宣布復原慰助金提高至5萬及10萬

行政院長卓榮泰（右）到台南將軍勘災。（記者劉婉君攝）

2025/07/15 16:02

〔記者劉婉君／台南報導〕行政院長卓榮泰今（15）日到台南市將軍青鯤鯓勘災，當場宣布針對房屋受損面積超過20平方公尺至100平方公尺，復原慰助金將從過去的2萬元提高到5萬元，面栍金100平方公尺以上則提高至10萬元。

卓榮泰除了感謝國軍、台電及替代役協助救災，也多次向民眾表示「抱歉，讓大家不方便了。」

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，此次颱風造成嚴重的傷害，今天行政院剛開會決定，房子受損面積不論屋頂還是牆壁，超過20平方公尺至100平方公尺，補助5萬元復原慰助金，超過100平方公尺補助10萬元，無論房子是否合法，全部都補助，不用證明，不僅台南及嘉義，其他縣市有相同的情形，也是一樣的補償標準。至於受損面積20平方公尺以下的，市府會有一些善款酌量補助，也希望社會各界捐款協助。

卓榮泰說，行政院已請經濟部訂定跨年度的大型系統性治水6年計畫，解決過去8年800億和前膽基礎建設遺留下來未來成的部分，未來將編列6年1000億以上的預算，要求達到最小的淹水面積、最快的退水時間、最高的安全標準。

針對農漁損失部分，卓榮泰說，有關蚵農登記不需要繁文褥節這麼多，盡快認定做好，農損全品項達到標準也都免現勘，要求認定從優、補償從速、程序從簡，讓災區居民可以盡速回復最基本的生活。水匣門等設施今年能做的就做起來。

鯤鯓里長王燕宗、鯤溟里長周吉明則希望中央協助加高堤防，改善淹水問題，以及增加人力協助重建家園。

行政院長卓榮泰（右4）到將軍區勘災。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法