為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    卓榮泰赴台南將軍勘災 宣布復原慰助金提高至5萬及10萬

    行政院長卓榮泰（右）到台南將軍勘災。（記者劉婉君攝）

    行政院長卓榮泰（右）到台南將軍勘災。（記者劉婉君攝）

    2025/07/15 16:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕行政院長卓榮泰今（15）日到台南市將軍青鯤鯓勘災，當場宣布針對房屋受損面積超過20平方公尺至100平方公尺，復原慰助金將從過去的2萬元提高到5萬元，面栍金100平方公尺以上則提高至10萬元。

    卓榮泰除了感謝國軍、台電及替代役協助救災，也多次向民眾表示「抱歉，讓大家不方便了。」

    卓榮泰說，此次颱風造成嚴重的傷害，今天行政院剛開會決定，房子受損面積不論屋頂還是牆壁，超過20平方公尺至100平方公尺，補助5萬元復原慰助金，超過100平方公尺補助10萬元，無論房子是否合法，全部都補助，不用證明，不僅台南及嘉義，其他縣市有相同的情形，也是一樣的補償標準。至於受損面積20平方公尺以下的，市府會有一些善款酌量補助，也希望社會各界捐款協助。

    卓榮泰說，行政院已請經濟部訂定跨年度的大型系統性治水6年計畫，解決過去8年800億和前膽基礎建設遺留下來未來成的部分，未來將編列6年1000億以上的預算，要求達到最小的淹水面積、最快的退水時間、最高的安全標準。

    針對農漁損失部分，卓榮泰說，有關蚵農登記不需要繁文褥節這麼多，盡快認定做好，農損全品項達到標準也都免現勘，要求認定從優、補償從速、程序從簡，讓災區居民可以盡速回復最基本的生活。水匣門等設施今年能做的就做起來。

    鯤鯓里長王燕宗、鯤溟里長周吉明則希望中央協助加高堤防，改善淹水問題，以及增加人力協助重建家園。

    行政院長卓榮泰（右4）到將軍區勘災。（記者劉婉君攝）

    行政院長卓榮泰（右4）到將軍區勘災。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播