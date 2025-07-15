風災受損光電板清運 彭啓明：預計1個半月完成

環境部長彭啓明表示，嘉義、台南光電板目前已請地方政府協助找地暫置，預計2-3天能將暫置的光電板去化，並裂解、拆除和提煉模組中的銀、銅等，預計1個半月後處理完成；光電板示意圖。（資料照）

2025/07/15 16:42

〔記者黃宜靜／台北報導〕120年來首度從嘉義登陸的颱風丹娜絲，重創台灣中南部的太陽光電設施，導致嘉義、台南沿岸大批太陽能板毀損；對此，環境部長彭啓明今日接受媒體受訪時表示，此次颱風嘉義、台南太陽光電板受損逾13萬片，預計1個半月內完成處理，明日也將在立法院進行「光電設施對環境影響情形」專題報告。

針對光電板處理進度，彭啓明表示，能源署統計，此次風災，嘉義、台南太陽光電板受損逾13萬片，重量約2000多噸，目前去化量並沒有問題，也有進行太陽光電是否有害的現勘，廢棄太陽光電板是事業廢棄物，但並非有害廢棄物，屏東光電浮台已於上週日全數清理完畢，至於嘉義、台南光電板目前已請地方政府協助找地暫置，以帆布遮蓋，預計明日與處理業者簽約，預計2-3天能將暫置的光電板去化，並裂解、拆除和提煉模組中的銀、銅等，預計1個半月後處理完成。

請繼續往下閱讀...

環境部稍早宣布，明日上午9時，將在立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部等針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告，並備質詢。彭啓明說，具體細節將於專題報告中詳細說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法