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    來玩水了！竹市風城水樂園 7/19、7/20清涼登場

    來玩水了！新竹市府風城水樂園活動7/19、7/20清涼登場，邀市民來大湳雅公園清涼消暑一夏。（記者洪美秀攝）

    來玩水了！新竹市府風城水樂園活動7/19、7/20清涼登場，邀市民來大湳雅公園清涼消暑一夏。（記者洪美秀攝）

    2025/07/15 15:42

    〔記者洪美秀／新竹報導〕來玩水了！新竹市府今舉行「風城水樂園 玩水FUN一夏」活動宣傳，邀市民19日到20日來大湳雅公園玩水消暑一下。水樂園活動也有誘人小禮物與折價券，現場所玩的水都通過檢驗，並配置專業救生員，並設有洗滌區、更衣區，歡迎市民本週末假日，一起來玩水。

    城銷處說明，此次風城水樂園玩水FUN一夏活動免費入場，有大型氣墊水樂園、泡泡互動派對、親子闖關遊戲、兒童劇團演出與音樂饗宴等多元活動，活動現場分為A、B兩大氣墊區，設置鯨魚滑梯、雪人跳跳床等人氣設施，並每日安排10梯次入場，每區每梯次限額150人，開放線上與現場報名；另設有4大闖關區推廣新竹夏日玩水景點，還有在地特色美食市集，要讓市民從早玩到晚。

    活動期間也有三重好禮回饋參與民眾，包含打卡禮，於個人Facebook或Instagram打卡分享，或到「觀光亮點獎」活動頁面為新竹市投票，即可兌換814冰棒1支（每日限量，送完為止）；闖關禮，完成現場指定闖關任務，可兌換限量造型水槍、賣場折價券；問卷禮，填寫活動問卷，即可獲得活動限定造型貼紙。歡迎全國親子來大湳雅公園參與這場夏日親水派對，在風城一起「FUN水一夏」。

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