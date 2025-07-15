2025竹北半城路跑首推企業接力組 21K申請AIMS認證邁向國際

竹北半城路跑活動大使、人氣網紅KOLA-Che阿哲（左），今天在宣傳記者會上和市長鄭朝方（右）邀請大家和他一起用雙腳認識家鄉。（記者廖雪茹攝）

2025/07/15 15:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕12月6日的「2025竹北半城路跑」今起開放報名，今年首度推出企業接力組，21K賽道正申請AIMS（國際馬拉松與長跑協會）認證邁向國際。擔任活動大使的人氣網紅KOLA-Che阿哲，今天在宣傳記者會上邀請大家和他一起用雙腳認識家鄉；市長鄭朝方更宣布，作為「竹北超越竹北」壓軸場，完賽後將抽出3名幸運跑者獲得由皇家航空贊助的「台北－長灘島來回機票」。

2025竹北半城路跑，今天由鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人共同啟動。鄭朝方表示，竹北預計10月成為全台人口最多的縣轄市，因此將今年定調為「竹北超越竹北」，從年初的竹北光節開始暖身。而旗艦級活動包含8月16日新月沙灣海洋音樂祭、10月11至12日雙媽平安遶境，以及12月6日竹北半城路跑壓軸登場。

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鄭朝方驚喜宣布，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序。目前全台僅約10場賽事申請AIMS通過，象徵竹北路跑邁向國際賽事。此外，日本熊本以路跑聞名的玉名市也將由市長藏原隆浩率隊一起共襄盛舉。

知名YT跑者TOMO桑說，今年將再度參加，一樣挑戰21K，希望獲得好成績。也是竹北人的KOLA-Che阿哲則說，竹北半城跑從城市街景、鄉村田野到濱海河岸，一路景色不輸國外，是跑旅愛好者不能錯過的經典路線。

竹北半城路跑賽場以竹北西區為主，起終點設於竹北夜市廣場。規劃五大組別，除了21K菁英挑戰組、12K城市挑戰組、5K悠遊體驗組、1K健康生活組，新增的20K企業接力組，由4人組隊輪流接力完成賽事，期打造健康職場與團隊合作的新體驗。報名連結： https://ppt.cc/fm61ox 。

竹北路跑報名禮包含環保水杯、涼感上衣，完賽禮則有紀念毛巾與獎牌，12K與21K組再加贈鞋袋。（記者廖雪茹攝）

12月6日的「2025竹北半城路跑」今起開放報名，今年首度推出企業接力組。（記者廖雪茹攝）

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