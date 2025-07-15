為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭金車生態池鯊魚遭拉背鰭取樂 業者氣憤「不文明行為」

    宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心，飼養小丑魚、熱帶魚、魟魚等海洋生物，並提供鯊魚生態解說及餵食體驗。（圖取自金車生技水產養殖研發中心臉書）

    宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心，飼養小丑魚、熱帶魚、魟魚等海洋生物，並提供鯊魚生態解說及餵食體驗。（圖取自金車生技水產養殖研發中心臉書）

    2025/07/15 15:40

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心，飼養小丑魚、熱帶魚、魟魚等海洋生物，並提供鯊魚生態解說及餵食體驗，不過暑期卻傳出有遊客故意拉鯊魚背鰭取樂，遭大批網友撻伐。業者今天受訪表示，對於民眾不文明的行為感到生氣；宜蘭縣動植物防疫所也呼籲，若導致動物受傷可依違法動物保護法開罰。

    遊客暑期至金車生技水產養殖研發中心參觀，走訪生態池時發現，有名男子竟趁著鯊魚沿池邊游過時，不顧現場警語，直接伸手抓住鯊魚背鰭，誇張行徑不僅嚇到鯊魚，想要極力擺脫束縛而濺出大量水花，一旁遊客也傻眼，認為這樣取樂行為太過分，畫面曝光更讓網友炸鍋，痛批該男毫無公民素養及缺乏海洋教育觀念。

    業者表示，鯊魚生態池成立5、6年，目的是推廣宜蘭漁業重鎮，希望透過海洋生物的呈現，讓民眾深入海洋教育，池內目前有20隻鯊魚，總類約4、5種，現場均貼有警語，對於民眾無視而伸手拉住鯊魚鰭的「不文明行為」感到氣憤，未來會加強宣導，傳遞正確觀念，提高觀賞素質。

    宜蘭縣動植物防疫所表示，所幸鯊魚並未因遊客拉扯觸碰行為致傷，但再次呼籲民眾，若因相關行為導致動物受傷，恐違反動保法，可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

    宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心打造鯊魚生態池，吸引民眾參觀。（圖取自金車生技水產養殖研發中心臉書）

    宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心打造鯊魚生態池，吸引民眾參觀。（圖取自金車生技水產養殖研發中心臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播