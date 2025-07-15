宜蘭金車生態池鯊魚遭拉背鰭取樂 業者氣憤「不文明行為」

宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心，飼養小丑魚、熱帶魚、魟魚等海洋生物，並提供鯊魚生態解說及餵食體驗。（圖取自金車生技水產養殖研發中心臉書）

2025/07/15 15:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心，飼養小丑魚、熱帶魚、魟魚等海洋生物，並提供鯊魚生態解說及餵食體驗，不過暑期卻傳出有遊客故意拉鯊魚背鰭取樂，遭大批網友撻伐。業者今天受訪表示，對於民眾不文明的行為感到生氣；宜蘭縣動植物防疫所也呼籲，若導致動物受傷可依違法動物保護法開罰。

遊客暑期至金車生技水產養殖研發中心參觀，走訪生態池時發現，有名男子竟趁著鯊魚沿池邊游過時，不顧現場警語，直接伸手抓住鯊魚背鰭，誇張行徑不僅嚇到鯊魚，想要極力擺脫束縛而濺出大量水花，一旁遊客也傻眼，認為這樣取樂行為太過分，畫面曝光更讓網友炸鍋，痛批該男毫無公民素養及缺乏海洋教育觀念。

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業者表示，鯊魚生態池成立5、6年，目的是推廣宜蘭漁業重鎮，希望透過海洋生物的呈現，讓民眾深入海洋教育，池內目前有20隻鯊魚，總類約4、5種，現場均貼有警語，對於民眾無視而伸手拉住鯊魚鰭的「不文明行為」感到氣憤，未來會加強宣導，傳遞正確觀念，提高觀賞素質。

宜蘭縣動植物防疫所表示，所幸鯊魚並未因遊客拉扯觸碰行為致傷，但再次呼籲民眾，若因相關行為導致動物受傷，恐違反動保法，可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

宜蘭礁溪知名金車生技水產養殖研發中心打造鯊魚生態池，吸引民眾參觀。（圖取自金車生技水產養殖研發中心臉書）

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