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    首頁　>　生活

    高市暖心馳援台南 連續7天、動員300餘人

    南市民政局長姜淋煌感謝赴下營區支援的高雄市環保局人員。（圖由台南市政府提供）

    南市民政局長姜淋煌感謝赴下營區支援的高雄市環保局人員。（圖由台南市政府提供）

    2025/07/15 15:24

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風肆虐台南溪北地區，高雄市政府連日來出動人力、機具和物資，前進受創嚴重地區支援，全力協助災區居民早日恢復正常生活，展現南部城市間同心協力、共度難關的精神。

    丹娜絲造成路樹倒塌、淤泥堆積及環境髒亂等問題，災後復原刻不容緩。颱風過後，高雄市政府第一時間即調派人力與機具，包括大型機具如山貓、抓斗車、高空作業車等，挺進台南新營區、後壁區、鹽水區、柳營區、東山區、白河區、將軍區、佳里區及學甲區等重災區，協助災後復原工作，至今第7天，累績支援人力達300多人次。

    高雄市環保局今日前往下營區協助清理，南市民政局長姜淋煌特別到場代表市府致贈台南鳳梨表達感謝，下營上帝廟也準備飲料慰勞這群默默付出的支援人員，表達地方最誠摯的感謝之意。

    市長黃偉哲表示，災後復原期間，地方公所、里鄰長與社區民眾共同努力，與市府及支援單位緊密合作，加速環境復原進度。此次高雄市政府即時投入協助，不僅強化災區清理效率，也展現跨縣市間的情誼與互助精神，是南部城市共同守護市民安全與生活品質的最佳體現。

    高雄市環保局支援清運機具，動員超過300人。（圖由台南市政府提供）

    高雄市環保局支援清運機具，動員超過300人。（圖由台南市政府提供）

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