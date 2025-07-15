2025北埔膨風路跑嘉年華 11/9「山城試煉」、前一天還有農村產業日

2025北埔膨風路跑嘉年華活動大使的人氣運動甜心Hi Cindy，邀請大家來挑戰，除有豐盛美食補給站，還有超值紀念贈品。（記者廖雪茹攝）

2025/07/15 14:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025北埔膨風路跑嘉年華，11月9日將從北埔老街出發，飽覽寶二水庫、百分橋、北埔冷泉等經典地標，被跑者譽為「山城試煉」，擔任活動大使的人氣運動甜心Hi Cindy，今天在宣傳記者會上邀請大家來挑戰，雖然難度偏高，但超豐盛的美食補給站，加上「超好客加油團」應援，前一天還有「有柿來找茶」農村產業日。

北埔鄉公所今天上午在慈天宮前廣場，宣傳北埔膨風路跑嘉年華暨賽事。鄉長莊明增表示，今年除了規劃半馬組21公里、健康組10公里與休閒組5公里等3大組別，更首度推出永續組，鼓勵跑者以實際行動支持環保，選擇不領取賽事贈品，即可享有報名優惠。

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北埔鄉代表會主席徐鏡明表示，為打造北埔最經典的特色賽事，路線全程規劃於北埔鄉境內，賽道以山城起伏為特色，風景宜人，吸引跑者挑戰自我、突破極限，預估報名人數將達1500人。賽道沿線多處補給站提供客家菜包、擂茶、黑糖糕等美食，還可免費暢遊綠世界生態農場。

莊明增最後驚喜宣布，今年全組別報名都加碼贈送多功能衣保袋，其他好禮包含排汗衫、毛巾、頭巾、獎牌、美食伴手禮與補給餐點。特別的是，休閒組5公里前500名再加送運動毛巾。今年也延續廣受好評的「拼圖式獎牌」，邁入第二年收集，連續3年參賽者可拼出膨風茶「一心二葉」圖騰，並獲得專屬木製收納盒，兼具紀念與收藏價值。

此外，今年更首度結合產業推廣計畫，11月8日星期六規劃了「有柿來找茶」，透過茶與柿餅為主軸，推出農村小旅行與特色市集，帶領民眾走訪茶園、柿餅加工場，認識北埔重要產業，夜宿農村民宿，沉浸於北埔山城的夜色與靜謐，隔日清晨再參加膨風路跑，體驗從產業到山野、從文化到運動的深度之旅。詳情可上官方活動紛絲頁或伊貝特報名網。

北埔鄉公所今天在慈天宮前廣場，宣傳2025北埔膨風路跑嘉年華，今年首推永續組和農村產業日。（記者廖雪茹攝）

連續3年參賽者可拼出膨風茶「一心二葉」圖騰，並獲得專屬木製收納盒，兼具紀念與收藏價值。（記者廖雪茹攝）

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