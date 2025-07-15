法國芥末醬輸入4度不合格 邊境檢驗二氧化硫超標

法國出口的「芥末醬」檢出漂白劑含量不符規定。（食藥署提供）

2025/07/15 14:09

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署今（15日）公布邊境檢驗食品共9件不符規定，其中有2批法國「芥末醬」檢出漂白劑二氧化硫超標，已是同一輸入業者今年第4次報驗不合格，維持100%逐批查驗，同時有4批越南「栗香地瓜」農藥殘留不合格，均由同一業者報驗，因此調整該公司輸入相關產品加強抽批20%至50%。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，2批由台北市河洛企業股份有限公司輸入的法國「芥末醬」，被檢出二氧化硫濃度介於0.041 g/kg至0.106 g/kg（公克／公斤），但依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，其他加工食品漂白劑偏亞硫酸氫鉀用量以二氧化硫殘留量計算為0.030 g/kg以下，因此不符規定的芥末醬在邊境退運或銷毀。

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鄭維智指出，河洛企業股份有限公司輸入法國「芥末醬」，在邊境檢驗出現二氧化硫超標，從今年以來已累計4次，先從一般抽批調整為至加強抽批20％至50％，再於日前調整逐批查驗，抽驗比例為100%，將會持續維持。

在越南「栗香地瓜」方面，鄭維智說明，由台中市方將行國際有限公司輸入報驗1批「栗香地瓜」及3批「栗香地瓜切片」，邊境檢出殘留農藥MCPA，濃度介於0.01至0.08 ppm（百萬分之一濃度），但依據「農藥殘留容許量標準」規定則為不得檢出，以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。

鄭維智指出，相關「栗香地瓜」及「栗香地瓜切片」必須退運或銷毀，同時針對方將行國際有限公司輸入相關產品，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

越南出口的「栗香地瓜切片」檢出農藥殘留含量不符規定。（食藥署提供）

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