關注老舊大樓 竹市首創全額補助消防警報及廣播維修經費

為鼓勵住戶主動改善警報系統與設置滅火器，竹市府率全國之先，首創全額補助老舊大樓消防警報及廣播維修經費。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/15 14:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕110年高雄城中城大火事件，引發全台各界關注老舊大樓消防設備不足的問題，為鼓勵住戶主動改善警報系統與設置滅火器，竹市率全國之先，首創全額補助老舊大樓消防警報及廣播維修經費。

竹市府過去3年推動「3燈2器1門」補助計畫的過程中發現，雖有部分大樓已獲補助並完成公共梯間簡易消防設備的修繕，但因系統性設備長期未維護，整體維修經費往往高達數百萬元，對社區住戶而言，籌措經費相當困難。因此今年度起推動「公寓大廈消防安全設備維修更新補助計畫」，成為全國首創全額補助老舊大樓消防警報與廣播系統維修經費的地方政府。

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消防局指出，此次補助計畫針對84年6月27日以前取得使用執照、樓層在6樓以上的老舊大樓，並需符合特定資格條件，包括已依「公寓大廈管理條例」完成管理組織核備，以及完成消防安全設備檢修申報。針對檢修申報中所列的設備缺失，除市府補助項目滅火器、火警自動警報設備及緊急廣播設備外，其餘消防設備的缺失部分，社區仍須與合格的消防廠商簽訂工程契約，並檢附消防安全設備維修估價單及施工進度表等相關文件，方符合申請補助資格。

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