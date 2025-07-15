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    嘉縣種子教師培訓工作坊 推動永續海洋教育創新實踐

    「海潮共振：OSS浪潮行動派」教師培訓工作坊在民雄國中展開。（嘉義縣教育展望協會提供）

    「海潮共振：OSS浪潮行動派」教師培訓工作坊在民雄國中展開。（嘉義縣教育展望協會提供）

    2025/07/15 14:26

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由海洋委員會與嘉義縣政府指導，嘉義縣教育展望協會與國家海洋研究院、台灣整合防災工程技術顧問有限公司本週在民雄國中舉辦「海潮共振：OSS浪潮行動派」OSS種子教師培訓工作坊，打造全民海洋素養培力新典範，並結合新生的多元適應營隊，讓學生迎向嶄新國中生活。

    國家海洋研究院近年來積極培養全民海洋素養，在中小學校推行海洋教育，營隊以「OSS種子教師培訓」為主題，透過實驗性教學、創新教法以及學生學習反應，探討如何廣泛運用教材，促進海洋素養教育穩定落實與永續發展，嘉義縣戶外與海洋教育中心也等積極投入。

    營隊還結合「反毒教育」、「環境探索」、「心理健康」、「生活素養」等主題課程，設計兼具趣味與深度的體驗活動；「反毒教育」透過戲劇表演、反毒大富翁桌遊、互動式體適能等方式，讓學生理解毒品的危害，學習正確的拒絕方式，建立自我保護意識。

    「山林探索」與「海洋素養」體驗課程包含攀樹體驗、貝殼教學等戶外活動，引導學生親近大自然，培養環境保育意識；「心靈粉彩與對畫人生」課程讓學生以色彩與繪畫為媒介，抒發情緒、認識自我，提升心理韌性與情緒調節能力；「財富自由」桌遊課程，讓學生在遊戲中學習理財觀念，懂得如何規劃零用錢、培養正確金錢價值觀。

    嘉義縣教育展望協會表示，暑假期間在復興國小、民雄國中、興中國小、朴子國中及東石國小辦理營隊，將持續推展類似課程，為孩子打造更多元且有意義的學習體驗。

    學生進行各項活動。（嘉義縣教育展望協會提供）

    學生進行各項活動。（嘉義縣教育展望協會提供）

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