西拉雅族拚正名提訴願 原民會：須待立院完成法案審議

台南市西拉雅文化協會今赴行政院提起訴願。（記者謝君臨攝）

2025/07/15 13:59

〔記者謝君臨／台北報導〕台南市西拉雅文化協會今赴行政院提起訴願，指憲法法庭早在3年前已判決認定西拉雅族及其他平埔族群的台灣南島語系民族同屬憲法上的台灣原住民族，但原民會至今未送行政院核定，要求即刻認定。對此，原民會代表表示，待立院審議完成相關法案，會以最快速度完成整個平埔族群的身分認定和個人身分認定。

台南市西拉雅文化協會常務理事萬淑娟表示，憲法法庭在2022年10月28日宣判他們勝利，規定在3年內要修法或立法，判決也清楚表示，平埔原住民族是同屬台灣南島語系民族，都應包含在憲法原住民族的保障內，定位已非常清楚。

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萬淑娟指出，憲法法庭判決後，他們在2023年5月11日向原民會遞送民族認定申請，但至今原民會未報請行政院核定。原民會對他們說，要把民族認定和身分法綁在一起成為專法，但原民會在過去會議中曾講說，民族認定不用等修法、立法，即刻就可以進行，所以他們無奈提起訴願，進行最後一搏。

對此，出面接受訴願狀的原民會綜合規劃處雅柏甦詠．博伊哲努表示，有關平埔族群身分認定問題，行政院已按照憲法法庭判決研擬「平埔原住民族群身分法草案」，也在今年5月28日函送立院，目前審議當中，等到法案完成審議，原民會將以最快速度完成整個平埔族群的身分認定和個人身分認定。

對於西拉雅族盼列入「原住民族基本法」所規定的原住民族，而非「平埔原住民族群身分法」。雅柏甦詠．博伊哲努說，立院有提出不同版本，尊重立院決定。

行政院內政衛福勞動處參議蔡孟倫則說，政府的用心請大家充分了解。

原民會綜合規劃處雅柏甦詠．博伊哲努出面接受訴願狀。（記者謝君臨攝）

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