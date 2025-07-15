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    新埔又多了一處遛小孩的地方 柿子公園20日啟用

    新竹縣新埔柿子公園內的柿子堆堆樂遊戲主塔高約6公尺。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔柿子公園內的柿子堆堆樂遊戲主塔高約6公尺。（記者黃美珠攝）

    2025/07/15 14:24

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮柿子公園近來透過縣府「一鄉鎮一特色公園」補助計畫華麗變身，週日（20日）全新開張。鎮長陳英樓說，位在公2公園內的柿子公園用新埔名產「柿餅」為概念，融合滑梯、溜索、以及彈跳床等多樣遊具打造出高6公尺的「柿餅堆堆樂」遊戲主塔，歡迎小朋友們去挑戰；一旁全新蝴蝶造型公廁，加上竹編小龍等地景藝術所在的綠帶，讓新埔乃至全縣的爸媽又多了一個遛小孩的歡樂處所。

    縣府產業發展處副處長姜禮仙說，全縣13鄉鎮市共有7個申請前述計畫補助，由公所打造最符合在地鄉親需求的特色公園。其中尖石北泰雅運動公園最先完成啟用，新埔柿子公園緊接其後。其他除了寶山生態公園還在細部設計中，以爭取明年3月底前完成，其他的：峨眉國小綠地空間再造、關西鳴鳳公園第3期改善、竹東樹杞林特色公園、新豐呱呱公園4個都在如火如荼施工中，預計今年11月底前就會陸續完成。

    鎮長陳英樓說，柿子公園就在該鎮公2公園內，腹地約近500坪，原只是簡易兒童遊樂場。公所爭取縣府補助後投入1980萬全面更新，除用打造出6公尺高的「柿餅堆堆樂」遊戲主塔，旁也建置了蝴蝶造型的全新公廁，柿子公園內也有年紀更小的幼童專屬遊樂設施，結合一旁原有的籃球場、和沿著福德街設有竹編小龍等地景藝術的綠帶，讓整個公2成為全齡都適合去活動的好所在。周日啟用現場將有客家美食、造型氣球、爆米花等要跟來客同樂。

    新竹縣新埔鎮柿子公園週日將正式啟用。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮柿子公園週日將正式啟用。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮柿子公園旁全新打造的蝴蝶造型公廁。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮柿子公園旁全新打造的蝴蝶造型公廁。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮柿子公園造型亮麗搶眼。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮柿子公園造型亮麗搶眼。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔柿子公園旁另有更年幼孩童的專屬遊樂場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔柿子公園旁另有更年幼孩童的專屬遊樂場。（記者黃美珠攝）

    跟新埔柿子公園同屬公2綠地上的竹編地景藝術所在的綠帶。（記者黃美珠攝）

    跟新埔柿子公園同屬公2綠地上的竹編地景藝術所在的綠帶。（記者黃美珠攝）

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