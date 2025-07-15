台師大女足球員被迫抽血試驗 綠委籲教育部以刑事告發

立委陳培瑜、吳沛憶、范雲及人本教育基金會今天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/15 13:47

〔記者李文馨／台北報導〕台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團今天召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發；教育部回應，這涉及刑法規定，必須與法制單位確認，會盡快處理。

立委陳培瑜、吳沛憶、范雲及人本教育基金會今天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」，與會人員包含教育部高教司、教育部學務司、衛福部、國科會、台師大學生會、台師大運動與休閒學院、台師大代表體育室。

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簡姓受害者表示，師大一直在跟學生玩「真心話大冒險」，但學校一次又一次選擇傷害學生、傷害社會的「大冒險」。她舉例，師大呈報教育部稱錢已返還但他們沒有人收到錢；師大在輿論發酵後才急忙發聲明稱該案尚未結案，但上個月早已收到結案公文。

陳培瑜說，師大不願普查，只願意針對個案或在校生，難道都沒有畢業生可能受害嗎？她也認為，普查不應只針對霸凌，必須從學術倫理層面著手，同時要求教育部、國科會另行組成獨立調查小組，勿再將調查任務交給師大內部調查委員會。

吳沛憶說，該案教練是否利用權威以學分、畢業威脅學生，可能涉及刑法的強制罪；抽血實驗的受試費用變成隊中的公積金，可能涉及刑法的侵占罪；人體試驗也有人體研究法的規範，因此要求教育部對此案進行司法告發，並詢問教育部能否一週內提出。

教育部學務司科長張惠雯回應，教育部會責成師大要求書面報告內容進行補強，調查則會與國科會、衛福部討論相關機制；而刑事告發涉及刑法規定，必須與法制單位確認，會盡快處理。

台灣師範大學院長王鶴森首先對學生、社會大眾鞠躬道歉，強調立委去年揭露此事後，就將周台英解除教練身份及行政職務，並停止教授專長訓練課程。他也坦言，確實有非醫事人員進行抽血、受試者同意書事後補簽名，以及要求上繳受試者費用當成隊費情況。

他也解釋，教評會對周台英的懲處與霸凌小組建議不同，主要考量過往專長訓練課程跟學分綁定，但周已經解除教練身份、停止教授專長訓練課程，跟女足無關，考量運動競技團隊的管理特殊性，加上周已展現悔意，因此未解聘，但若教育部有不同意見會重新審議。

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