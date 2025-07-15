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    雲林種鵝場確診H5N1禽流感 撲殺2600多隻鵝及1586顆蛋

    雲林東勢一處養鵝場確診H5N1高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依規定執行撲殺場內鵝隻。（圖由雲林縣府提供）

    雲林東勢一處養鵝場確診H5N1高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依規定執行撲殺場內鵝隻。（圖由雲林縣府提供）

    2025/07/15 13:28

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林東勢鄉一處種鵝場昨（14）日確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺種鵝2292隻、成鵝324隻及1586顆鵝蛋，並加強周邊1公里有22場養禽場監控。雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，7、8月為颱風、汛期，常有大雨發生，雨後又高溫適合細菌、病毒孳生，呼籲養禽業者要落實禽場防疫工作。

    廖培志指出，上週接獲東勢一處種鵝場主動通報，場內鵝隻有異常死亡等情況，派員前往取樣送驗，動植物防疫檢疫署昨天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所接獲通知啟動防疫作業，前往執行撲殺作業及督導業者完成場區清潔及消毒工作。

    廖培志表示，禽流感雖在冬天是高峰期，但每個月還是都會有個案傳出，相較往年今年較穩定，4、5月都沒有確診，累計今年雲林共有8場確診，其中養鵝場有2場。

    廖培志指出，7、8月為颱風季、汛期，降雨後又遇高溫，易孳生病菌，養禽業者要提高警覺，做好防災準備及落實禽場生物安全管理措施，發現有異常要主動通報。

    雲林東勢一處養鵝場確診H5N1高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依規定銷毀場內鵝蛋。（圖由雲林縣府提供）

    雲林東勢一處養鵝場確診H5N1高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依規定銷毀場內鵝蛋。（圖由雲林縣府提供）

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