基隆東岸停車場整修4個月 假日車位不足安排接駁車疏散

基隆市東岸地下停車場逐層整修。（記者盧賢秀攝）

2025/07/15 13:53

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆東岸停車場是市區的重要停車場，每到假日一位難求，但停車場漏水、悶熱且車位過窄，基隆市政府表示即日起進行地下停車場逐層整修，施工期間假日停車位不足，市府也安排了接駁車讓車輛疏散到西三、六合等周邊停車場，整修工程預計11月中旬完工。

基隆市政府東岸停車場與商場在2023年以ROT（整修、營運、轉移）方式重新委外給微風廣場營運，但1樓以上商場經營權近年引起爭議，還在司法訴訟程序，不過地下停車場並沒有爭議，業者已完成規劃即日起逐層整修。

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市長謝國樑今天視察東岸地下停車場整修工程，微風集團總經理高銘頂表示，東岸地下停車場將逐層刨鋪地坪、整修漏及改善通風設備，針對許多民眾反映，停車位太窄、車輛停放後人出不來，也會加大停車空間，但停車格位則將從整修前的666格略縮減為609格。

高銘頂也表示，停車場洗手間、電梯及照明也會一併整修，停車場會變得更明亮，並改善地下停車場悶熱的問題。

謝國樑表示，東岸停車場施工期間，市區停車空間會縮減，市府安排了轉運及疏導方案，至於商場部分，因為仍有民事訴訟正在進行，將待民事訴訟塵埃落定後再進行整修。

交通處表示，配合東岸停車場整修，將提供接駁車，希民眾將車輛停到周邊停車場，每週五到週日上午11時到晚間10時，從西三到六合停車場，每20分鐘1班車。

微風集團總經理高銘頂（左三）向市長謝國樑（右三）說明東岸地下停車場整修的狀況。（記者盧賢秀攝）

基隆市區重要的東岸停車場即日起逐層整修。（記者盧賢秀攝）

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