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    竹縣危險水域9處公告禁止區域 2處限制區域

    新竹縣新豐鄉紅樹林水域是禁止水上遊憩活動區水域。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉紅樹林水域是禁止水上遊憩活動區水域。（記者黃美珠攝）

    2025/07/15 13:23

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的危險水域共有9處被公告為禁止區域，另有2處為限制區域。縣府交通旅遊處長陳盈州說，所謂的水域遊憩活動，是指民眾以遊憩為目的「真正下水」從事的水域相關活動。縣府考量當地水域環境是否能安全進行這些活動，不以有無歷史意外事件為憑，如果不能就劃為禁止區域，如果是有從事這些活動訓練的需求，而有經申請後獲准的餘地者，就會被劃為限制區域。

    新竹縣目前被公告禁止水域遊憩活動的區域有：新豐鄉紅樹林、竹北市拔仔窟附近、新埔鎮寶石橋到新埔大橋跟雲埔橋下水域、關西鎮東安橋下、橫山鄉內灣吊橋下跟雞油樹下的水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、竹東鎮頭前溪跟上坪溪流域、五峰鄉上坪溪跟清泉橋下、以及新豐坡頭漁港9處。另被劃為限制區域而有條件開放的則有竹北市新月沙灣、和北埔鄉的北埔冷泉2處。

    陳盈州說，前述法定的水域遊憩活動指：1、游泳、潛水。2、操作騎乘拖曳傘等各類器具的活動。3、操作騎乘各類包括：衝浪板、風浪板、滑水板、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳及其他浮具的活動。4、其他經主管機關公告之水域活動。

    交旅處每年5月會邀集各公所，針對負責轄管的水域跟府內相關局處召開危險水域劃設檢討會議，進而劃設禁止區域和限制區域，若有變動就會重新公告。至於大家耳熟能詳的竹北音樂沙灣海洋音樂季活動，因是在岸上舉辦，所以並沒有實際下水的活動。

    新竹縣新豐鄉坡頭漁港也是縣內被公告的水上遊憩活動禁止區。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉坡頭漁港也是縣內被公告的水上遊憩活動禁止區。（記者黃美珠攝）

    全國知名的關西鎮東安古橋橋下水域也是水域遊憩活動禁止所在。（記者黃美珠攝）

    全國知名的關西鎮東安古橋橋下水域也是水域遊憩活動禁止所在。（記者黃美珠攝）

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