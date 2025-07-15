立院三讀通過博愛座改名「優先席」 社家署揭規劃方向

立法院三讀通過，「博愛座」將更名為「優先席」。（記者林志怡攝）

2025/07/15 13:24

〔記者林志怡／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，將現行「博愛座」改名為「優先席」，使用對象也改為「有其他實際需要者」。對此衛福部社家署表示，將與交通主管機關合作，研修與調整相關圖示並擬定配套措施，也希望加強公民素養，讓有需求的民眾都可使用座位。

現行「身心障礙者權益保障法」第53條第3項規定，未提供對號座的大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座，且比率不低於總座位數15%，並視需要標示或播放提醒禮讓座位的警語。

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然而，先前多次發生長者搶佔博愛座、與年輕民眾發生衝突的事件，引起廢除博愛座或更名的討論，今日立法院三讀通過，將博愛座更名為優先席。

社家署長周道君表示，這次修法為單條修法，待公布後就會生效，由於此類座位主要配置於交通場域，社家署將與交通主管機關合作，研修與調整相關標示，

周道君也強調，以前的博愛座、現在的優先席都是提供給有需要的民眾，鼓勵具有隱性需求者「真的有需要就去坐」，不要因為擔心周邊眼光而硬撐，也希望促進民眾良好的公民素養，保持使用交通運具者之間的良好互動溝通。

此外，部分國家會提供有座位需求者特殊標示或貼紙，方便其他乘客辨識需求，台北捷運等也已經實施「好孕貼紙」措施許久。周道君表示，未來是否廣泛地引入這類作法，法律公布後會再行討論。

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