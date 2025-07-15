苗縣新住民之光 1家3口參加世界廚藝賽奪3特金1金殊榮

苗栗縣新住民張秉燕（右3）與其子女何郁禮（右2）、何寬良（右1）3人，參加今年馬來西亞世界廚藝大賽，榮獲3特金1金殊榮，縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚，並致贈獎勵金。（記者張勳騰攝）

2025/07/15 13:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣新住民張秉燕與其子女何寬良、何郁禮3人，參加今年馬來西亞世界廚藝大賽，3人在17國家2千多名選手中奪得3特金1金殊榮；張秉燕以「雙色碗豆涼粉」及「瑪莎拉咖啡雞肉捲」拿下「雙特金」，何寬良以小時候阿姨煮給他吃的米線，料理出「花開米線」也拿下特金獎；縣長鍾東錦今（15）日頒獎表揚，大讚張秉燕一家3口展現家庭團結與共榮的精神，為新住民之光，讓世界看見苗栗。

長期在緬甸生活的張秉燕嫁來台灣後，與丈夫一起在苗栗縣獅潭鄉開設餐廳，她的子女從小就在餐廳幫忙，對料理耳濡目染；張秉燕一家3口日前自費前往馬來西亞參加世界廚藝大賽，3人雖參賽項目不同，卻都以深厚的廚藝實力與創意發想脫穎而出。

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張秉燕參加自由式素食與現烹西式雞肉捲雙項比賽，她以有機全麥餅皮包裹新鮮蔬食與雜糧粉，搭配自製綿密南瓜醬，製作出層次豐富的有機荳芽菜捲，再搭配雙色碗豆涼粉，色香味俱全，驚艷評審。她另一道料理「瑪莎拉咖啡雞肉捲」更結合印度香料與咖啡元素，將傳統馬薩拉風味注入西式技法。嚴選雞腿肉以咖啡粉與綜合香料醃製，搭配微苦焦香的咖啡奶油醬與濃郁番茄馬薩拉醬，形成獨特味覺層次，最後勇奪雙料特金獎肯定。

女兒何郁禮以「初綻．五花吟」參賽中式創意拼盤項目，作品由五道春日冷饌組成，猶如花朵初綻，不僅展現食材之美，融合情感、色彩與藝術，榮獲金獎肯定。她表示，這段旅程與家人共同準備、互相扶持，是比任何獎項更值得珍惜的收穫。

何寬良則以童年跟隨媽媽回緬甸，阿姨手作米線的記憶為創作靈感，烹製出「花開米線」的街邊風味料理；作品保留米線Q彈爽口的傳統滋味，同時融入創新擺盤與醬料設計，成功打動評審，榮獲中國街邊美食類特金獎。

苗栗縣長鍾東錦（左2）聽取張秉燕（右3）說明得獎料理的創作過程。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（中），品嘗得獎料理，大讚風味獨特。（記者張勳騰攝）

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