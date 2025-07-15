夏日消暑！7/19、20三峽納涼季 逛在地市集、嘗三寶美食

農業局邀請大家暑假來三峽郊遊避暑，品嘗納涼三寶「綠竹筍、茶葉、蜂蜜」。（記者陳奕劭攝）

2025/07/15 12:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕三峽納涼季將於7月19、20日在三峽祖師廟周邊商圈登場，現場舉辦在地市集、闖關遊戲、食農體驗與抽獎活動。新北市長侯友宜今天（15日）出席宣傳記者會推薦，天氣炎熱的暑假歡迎來一杯冰涼的碧螺春、蜂蜜，品嘗好吃的綠竹筍等納涼三寶。

新北農業局長諶錫輝表示，三峽納涼季將於7月19、20日登場，現場共42攤在地小農、文創職人、特色小吃與10家合作店家，凡至攤位消費滿100元集點，滿3點可參加抽獎，有望抽中50吋電視等禮物。活動2天有100元現金購買200元禮券，免費茶席與DIY椪糖體驗、食農教育闖關等活動。

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三峽區農會理事長蘇俊龍指出，三峽區農會將於納涼季期間展售在地綠竹筍、茶葉、蜂蜜、茶葉蛋與冰品等，優惠最低可打7折。另與峸老滷合作推出梨筍魯黑金、梨筍滷金醬、素香梨筍丁、椒香梨筍片等三峽梨仔筍料理包，今年也與9家農會聯名推出「台灣拾味-冰淇淋禮盒」、「峽酷手工餅乾禮盒」，7月19日起為期1個月，鮮農直賣所聯名在地小農推商品，消費享9折、滿2000元免運優惠，可至鮮農直賣所網路商城訂購。

侯友宜說，新北市三峽區除了有優質老街、藍染及祖師廟等人文色彩，更有許多優質農特產品，碧螺春有含量最高的兒茶素以及清脆的綠竹筍，別忘了三峽的蜂蜜，邀請大家暑假來三峽郊遊避暑，品嘗納涼三寶「綠竹筍、茶葉、蜂蜜」。

納涼季將於週末登場，三峽綠竹筍創意料理令人食指大動。（記者陳奕劭攝）

三峽綠竹筍創意料理，令觀眾看了大流口水。（記者陳奕劭攝）

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