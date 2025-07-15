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    駁二暑假限定「哈瑪星冰樂園」 40家特色品牌涼爽一夏

    駁二推出暑假限定活動「哈瑪星冰樂園」，結合市集、冰品、美食與熱鬧的演出節目。（圖由高市文化局提供）

    駁二推出暑假限定活動「哈瑪星冰樂園」，結合市集、冰品、美食與熱鬧的演出節目。（圖由高市文化局提供）

    2025/07/15 12:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕駁二藝術特區將於19、20日與26、27日連續2個週末在哈瑪星鐵道園區推出「哈瑪星冰樂園」暑假限定活動，活動集結消暑美食冰品主題市集、親子互動表演、闖關遊戲等豐富內容，同時串聯園區店家推出消費滿額享觀光列車「哈瑪星號」乘車優惠，打造兼具涼感與童趣的夏日戶外樂園。

    文化局長王文翠表示，本次主題市集與高雄在地團隊「雄店」合作，集結近40家特色品牌，包含日式刨冰、義式冰淇淋等沁涼消暑的冰品、清爽冰涼的飲品與香氣四溢的人氣美食，以及創意十足的文創手作商品。活動期間還有10組精彩演出輪番上陣，包括來自非洲迦納的特技藝人道格拉斯展現驚奇雜技秀、讓小朋友為之瘋狂的泡泡秀、趣味滿點的小丑互動演出、大劇人互動秀、Mario Game Time、兵兵姊姊帶動跳、造型氣球精靈與大機器人互動秀等多元有趣的演出節目。

    活動現場另設計闖關遊戲，完成關卡即可獲得鐵道園區限定小禮，數量有限，歡迎大小朋友攜手挑戰解任務。「哈瑪星冰樂園」活動期間，於主題市集及駁二指定店家消費滿200元，即贈濱線觀光列車哈瑪星號折價券，可搭乘由貨運火車改裝而成的哈瑪星號，沿途欣賞鐵道園區風光。

    「哈瑪星冰樂園」活動期間，於主題市集及駁二指定店家（厚里 Horli Baking、SNOW 雪諾義式冰淇淋、派奇尼義式冰淇淋）消費滿200元，即贈濱線觀光列車哈瑪星號折價券，可搭乘由貨運火車改裝而成的哈瑪星號，沿途欣賞鐵道園區風光。此外，進駐於「嘟嘟火車」柴聯自強號DR2900型列車的厚里Horli Baking、SNOW 雪諾義式冰淇淋，分別加碼推出贈送甜點的驚喜活動，歡迎民眾造訪美味與氛圍感十足的店家，享用期間限定優惠，相關活動資訊請上駁二藝術特區官網查詢。

    駁二推出暑假限定活動「哈瑪星冰樂園」，結合市集、冰品、美食與熱鬧的演出節目。（圖由高市文化局提供）

    駁二推出暑假限定活動「哈瑪星冰樂園」，結合市集、冰品、美食與熱鬧的演出節目。（圖由高市文化局提供）

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