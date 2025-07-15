為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    愛心球政策挨轟 教育部：初期將在有意願縣市試辦

    全教心轟校園愛心球（公共球）政策，教育部回應說明，目的是推動全民運動，初期在有意願的縣市試辦，再審慎評估成效。（資料照）

    全教心轟校園愛心球（公共球）政策，教育部回應說明，目的是推動全民運動，初期在有意願的縣市試辦，再審慎評估成效。（資料照）

    2025/07/15 12:43

    〔記者林曉雲／台北報導〕全教總今（15）日召開記者會批「校園愛心球（公共球）」，教育部回應說明，「校園公共球」補助計畫，原意在鼓勵全民運動、促進社區資源共享，教育部理解外界對政策內容仍有疑慮，初期將在有意願參與的縣市及學校試辦，相關經費跟採購作業及管理責任不會讓學校負擔，也不會影響到學生上體育課的權益。

    全教總理事長侯俊良今日表示，全民運動是好事，但愛心球和鮮乳一樣，都不該由學校承擔推動責任，教師的本職是教學，教師的行政負擔早已過重，校園場地現已提供社區使用，拋出愛心球再讓基層教師炸鍋，影響教師的士氣，進而影響學生權益，教育部應立即停止此錯誤政策。

    教育部回應說明，「校園公共球」補助計畫，原意在於鼓勵全民運動、促進社區資源共享，期望讓校園成為學生與社區民眾皆可友善使用的運動場域。以學生為例，下課時間可隨手取球運動；校園開放時，家長也能帶孩子一起打球，增進親子互動。

    教育部重申，計畫自研議階段，即明確以「不增加學校負擔、不動用既有球具資源、不涉及教師管理責任」為基本原則，球具不列入財產造冊，也無需由教師管理，相關經費也由教育部統籌支應。

    教育部表示，理解外界對政策內容仍有疑慮，確實容易產生誤解，因此在接獲各界意見後，會審慎研議具體可行的推動方式，初期也將在有意願參與的縣市及學校試辦，並視實施成效審慎評估，相關經費跟採購作業及管理責任也不會讓學校來負擔，也不會影響到學生上體育課的權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播