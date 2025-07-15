愛心球政策挨轟 教育部：初期將在有意願縣市試辦

全教心轟校園愛心球（公共球）政策，教育部回應說明，目的是推動全民運動，初期在有意願的縣市試辦，再審慎評估成效。（資料照）

2025/07/15 12:43

〔記者林曉雲／台北報導〕全教總今（15）日召開記者會批「校園愛心球（公共球）」，教育部回應說明，「校園公共球」補助計畫，原意在鼓勵全民運動、促進社區資源共享，教育部理解外界對政策內容仍有疑慮，初期將在有意願參與的縣市及學校試辦，相關經費跟採購作業及管理責任不會讓學校負擔，也不會影響到學生上體育課的權益。

全教總理事長侯俊良今日表示，全民運動是好事，但愛心球和鮮乳一樣，都不該由學校承擔推動責任，教師的本職是教學，教師的行政負擔早已過重，校園場地現已提供社區使用，拋出愛心球再讓基層教師炸鍋，影響教師的士氣，進而影響學生權益，教育部應立即停止此錯誤政策。

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教育部回應說明，「校園公共球」補助計畫，原意在於鼓勵全民運動、促進社區資源共享，期望讓校園成為學生與社區民眾皆可友善使用的運動場域。以學生為例，下課時間可隨手取球運動；校園開放時，家長也能帶孩子一起打球，增進親子互動。

教育部重申，計畫自研議階段，即明確以「不增加學校負擔、不動用既有球具資源、不涉及教師管理責任」為基本原則，球具不列入財產造冊，也無需由教師管理，相關經費也由教育部統籌支應。

教育部表示，理解外界對政策內容仍有疑慮，確實容易產生誤解，因此在接獲各界意見後，會審慎研議具體可行的推動方式，初期也將在有意願參與的縣市及學校試辦，並視實施成效審慎評估，相關經費跟採購作業及管理責任也不會讓學校來負擔，也不會影響到學生上體育課的權益。

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