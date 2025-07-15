捷運汐東線動工在即！新北市府要求落實交通維持計畫

捷運汐東線將在8月開始圍籬，9月基樁施工。（記者羅國嘉攝）

2025/07/15 12:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕汐止東湖捷運路線總長5.56公里，其中新北市境內4.75公里、台北0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，預計2032年完工。新北捷運工程局第二工務所主任謝昕盎今（15日）進行道安會報針對「優先施工路段交通維持」說明，第一階段以汐止區同興路為優先施工路段，其餘路段範圍將納入第二階段。新北市長侯友宜則指示捷運局務必依據核定的交維計畫確切落實交維措施，維持交通順暢。

針對優先施工路段，謝昕盎說明，第一階段同興路交維計畫已在5月審查通過，將以同興路北段作為優先施工範圍，6到7月已展開人行道削減，8月圍籬佈設，9月基椿動工。目前同興路北段人行道削減作業已接近完成，並逐步恢復原有96格南向機車格。接下來預計8月上旬開始北向削減工程，取消74格機車格後再逐步恢復，施工期間將新設68格臨時停車空間；南段工程將於10月上旬接續進行，因路口交通壓力較大，將進行圍籬退縮與公車停靠區移設，確保車道順暢，降低衝擊。

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謝昕盎指出，整體交維計畫將調整車道配置為雙向各一車道、寬度4米，機車格將恢復至原有的9成，並針對路口動線做動態模擬與改善。此外，施工期間將加派義交、設置夜間照明與監視設備，並透過CMS、官網及警廣等多元管道即時發布訊息，並在每階段動工前辦理說明會，加強與地方民代、里長及居民溝通。

侯友宜指示捷運局、交通局強化既有公車路線及調整班次加密，以培養捷運路廊的先期運量，捷運局並應做好周邊環境整體規畫，優化步行動線及轉乘設施，讓汐科地區成為友善便捷轉運站。捷運汐東線讓汐止人盼望了20多年，總算全面動工，為確保捷運工區及交通安全，除捷運局務必依據核定的交維計畫確切落實交維措施，交通局更要嚴格查核，警察局並運用CCTV即時監控，以便快速反應突發狀況，維持交通順暢。

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